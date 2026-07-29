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МТС открыла для иркутян предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s

МТС объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s. Также открыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон Huawei Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон Huawei Pura90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля 2026 г. при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тыс. руб.

Huawei FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля 2026 г. при покупке Huawei FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тыс. руб.

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Стоимость новинок в МТС: Huawei Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 64 990 руб.; Huawei Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 74 990 руб.; Huawei Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 84 990 руб.; Huawei Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 94 990 руб.; Huawei FreeClip 2 S — 22 990 руб.

«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 г. на их долю пришлось более 70% всех проданных в России смартфонов. Huawei уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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