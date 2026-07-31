Сеть restore: объявила о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

В сети магазинов техники и электроники restore: стартовали продажи смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Приобрести и протестировать устройства уже можно в магазинах сети, представленных в формате мультибренда. Это 40+ магазинов, в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Сочи, Иркутск, Омск, Томск. Также устройства доступны на сайте и в приложении бренда.

«В первом полугодии мы зафиксировали трехкратный рост продаж смартфонов Huawei по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это один из самых высоких темпов в нашем портфеле. Ожидаем, что выход новой флагманской серии дополнительно подстегнет спрос: ключевыми факторами выбора становятся не только аппаратные характеристики, но и уровень послепродажного обслуживания. Расширенные гарантийные обязательства Huawei CARE+ — это тот критерий, который сегодня напрямую влияет на потребительские решения в премиальном сегменте», — отметил глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore) Роман Роменский.

Pura 90s Pro Max представлен в пудрово-розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом и графитово-черном оттенках, Pura 90s Pro — в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. Цвета — глубокий синий и космический серебристый.

Huawei Pura 90s Pro, 256 ГБ — 64990 руб.

Huawei Pura 90s Pro, 512 ГБ — 74990 руб.

Huawei Pura 90s Pro Max, 256 ГБ — 84990 руб.

Huawei Pura 90s Pro Max, 512 ГБ — 94990 руб.

FreeClip 2 S — 22990 руб.

При покупке доступны сервисные привилегии Huawei CARE+. Привилегии предоставляются автоматически — сразу после покупки, дополнительная регистрация/активация не требуется.