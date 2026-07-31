Разделы

Техника
|

Сеть restore: объявила о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

В сети магазинов техники и электроники restore: стартовали продажи смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Приобрести и протестировать устройства уже можно в магазинах сети, представленных в формате мультибренда. Это 40+ магазинов, в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Сочи, Иркутск, Омск, Томск. Также устройства доступны на сайте и в приложении бренда.

«В первом полугодии мы зафиксировали трехкратный рост продаж смартфонов Huawei по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это один из самых высоких темпов в нашем портфеле. Ожидаем, что выход новой флагманской серии дополнительно подстегнет спрос: ключевыми факторами выбора становятся не только аппаратные характеристики, но и уровень послепродажного обслуживания. Расширенные гарантийные обязательства Huawei CARE+ — это тот критерий, который сегодня напрямую влияет на потребительские решения в премиальном сегменте», — отметил глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore) Роман Роменский.

Pura 90s Pro Max представлен в пудрово-розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом и графитово-черном оттенках, Pura 90s Pro — в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. Цвета — глубокий синий и космический серебристый.

Huawei Pura 90s Pro, 256 ГБ — 64990 руб.

Huawei Pura 90s Pro, 512 ГБ — 74990 руб.

Huawei Pura 90s Pro Max, 256 ГБ — 84990 руб.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Huawei Pura 90s Pro Max, 512 ГБ — 94990 руб.

FreeClip 2 S — 22990 руб.

При покупке доступны сервисные привилегии Huawei CARE+. Привилегии предоставляются автоматически — сразу после покупки, дополнительная регистрация/активация не требуется.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

В России появилась технология производства транзисторов в чипах без кремния. Возможен выигрыш в энергоэффективности в сотни раз

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

Израиль лишил Intel госсубсидий на $425 млн. Чипмейкер никак не может начать строительство нового завода

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще