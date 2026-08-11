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Местные власти США запретили строительство более 500 дата-центров

Штаты, округа и города США, особенно за Юге и Среднем Западе, начали блокировать инициативы по строительству новых ЦОДов под нужды ИИ-компаний. Всего за месяц с июня по июль 2026 г. число забракованных проектов выросло с 300 до более чем 500.

Штаты сопротивляются строительству дата-центров

Власти на местах в США все чаще забраковывают проекты по строительству новых центров обработки данных на вверенных им территориях, что ставит под угрозу амбиции по расширению ИИ-инфраструктуры, имеющиеся у ИИ-компаний.

По сообщению Tom’s Hardware, число таких проектов перевалило за 500 в июле 2026 г. Причем это тот нечастый случай, когда негативное отношение к инициативе не определяется партийной принадлежностью действующей администрации населенного пункта, отмечает The Information.

Власти уровня штатов, городов и округов, находящихся под контролем как демократов, так и республиканцев, начали массово блокировать новые проекты по строительству дата-центров, в том числе в «красном» Техасе и «синем» Нью-Йорке. Наибольшее же сопротивление экспансии дата-центров демонстрируют штаты, представляющие Средний Запад и Юг США, следует из материалов, собранных The Information.

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Штаты сопротивляются строительству дата-центров

Подобные решения, которые могут вызывать недовольство технологических гигантов, принимаются в связи с ростом недовольства со стороны избирателей. Местных жителей в ряде случаев сильно беспокоит перспектива соседства с дата-центрами. Население опасается, что новые объекты такого рода будут способствовать повышению уровня шумового загрязнения, увеличению стоимости коммунальных услуг, в том числе росту тарифов на водоснабжение и электроэнергию.

Обширная география протеста

По данным The Information, количество отказов в выдаче разрешений на строительство новых дата-центров в США растет ускоряющимися темпами. Если с начала 2026 г. по июнь 2026 г. такое решение властями было принято в общей сложности 300 раз, то к июлю 2026 г. соответствующий показатель достиг 500.

Нелюбовь к дата-центрам объединила жителей крупных и малых штатов на Среднем Западе и Юге. Власти видят все чаще видят борьбу с распространением ИИ-дата-центров в качестве возможности для извлечения политического капитала. Примерно три четверти инфраструктурных проектов такого рода из числа забракованных к июлю 2026 г. приходится на Джорджию и Флориду.

В начале августа 2026 г. губернатор – консерватор Техаса Грег Эбботт (Greg Abbott) объявил мораторий на выдачу разрешений на строительство дата-центров на территории штата. Проектам, в которых предусмотрено присоединение новых объектов к системе электроснабжения Техаса, предстоит пройти проверку профильных регуляторов. Инициатива Эбботта примечательна тем, что Техас в последнее время начал стремительное превращение в один из главных хабов ИИ-инфраструктуры в США.

Несмотря на противодействие властей Техаса, корпорация Amazon, владеющая облачным провайдером AWS, не теряет надежды на то, что ей все же удастся разместить свой дата-центр в округе Пекос (Техас). Там же по плану должна разместиться новая тепловая электростанция, в качестве топлива использующая природный газ, которая обеспечит снабжение электроэнергией объекта Amazon.

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Газета New York Times ранее сообщила, что если проект будет реализован, округ Пекос станет одним из главных источников выбросов углекислого газа в США. Масса генерируемого электростанцией CO2 после ее запуска оценивается на уровне 33 млн тонн в год.

Штат Нью-Йорк на год запретил строительство дата-центров мощностью свыше 50 МВт. Массачусетс и Небраска приостановили предоставление налоговых льгот застройщикам.

Общество настроено против дата-центров

Как отмечает Tom’s Hardware, американские политики, похоже, начинают осознавать, насколько общество недовольно появлением огромного числа ИИ-дата-центров в последнее время. Около 70% жителей США выступают против строительства новых объектов этого типа.

Свое недовольство американцы выражают по-разному. В большинстве случаев это мирный протест. Однако, как подсчитал Futurism, с начала 2026 г. 37 человек было арестовано за участие в акциях ненасильственного сопротивления. В частности, в конце июля 2026 г. учитель из Канзаса был арестован во время общественных слушаний, посвященных изменению зонирования земель и выделения части из них под строительство дата-центра – за «нарушение общественного порядка и препятствование работе правоохранительных органов». Все что сделал 37-летний учитель – поаплодировал выступлению противника размещения объекта, хотя организаторы мероприятия заранее предупреждали о недопустимости такого способа выражения поддержки спикерам во время их выступления.

В июне 2026 г. CNews писал о ситуации в Тейлоре (Техас). Группа местных жителей борется против проекта строительства дата-центра компании Blueprint. Земельный участок, на котором тот должен быть возведен, в 1999 г. был передан фермером в дар городу под строительство парка.

Встречаются и более радикально настроенные противники ЦОДов. В апреле 2026 г. представитель городского совета Индианаполиса (Индиана) подвергся угрозам с применением огнестрельного оружия. Во входную дверь его дома было произведено 13 выстрелов.

Дмитрий Степанов

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