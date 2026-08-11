Местные власти США запретили строительство более 500 дата-центров

Штаты сопротивляются строительству дата-центров

Власти на местах в США все чаще забраковывают проекты по строительству новых центров обработки данных на вверенных им территориях, что ставит под угрозу амбиции по расширению ИИ-инфраструктуры, имеющиеся у ИИ-компаний.

По сообщению Tom’s Hardware, число таких проектов перевалило за 500 в июле 2026 г. Причем это тот нечастый случай, когда негативное отношение к инициативе не определяется партийной принадлежностью действующей администрации населенного пункта, отмечает The Information.

Власти уровня штатов, городов и округов, находящихся под контролем как демократов, так и республиканцев, начали массово блокировать новые проекты по строительству дата-центров, в том числе в «красном» Техасе и «синем» Нью-Йорке. Наибольшее же сопротивление экспансии дата-центров демонстрируют штаты, представляющие Средний Запад и Юг США, следует из материалов, собранных The Information.

Freepik - rawpixel Штаты сопротивляются строительству дата-центров

Подобные решения, которые могут вызывать недовольство технологических гигантов, принимаются в связи с ростом недовольства со стороны избирателей. Местных жителей в ряде случаев сильно беспокоит перспектива соседства с дата-центрами. Население опасается, что новые объекты такого рода будут способствовать повышению уровня шумового загрязнения, увеличению стоимости коммунальных услуг, в том числе росту тарифов на водоснабжение и электроэнергию.

Обширная география протеста

По данным The Information, количество отказов в выдаче разрешений на строительство новых дата-центров в США растет ускоряющимися темпами. Если с начала 2026 г. по июнь 2026 г. такое решение властями было принято в общей сложности 300 раз, то к июлю 2026 г. соответствующий показатель достиг 500.

Нелюбовь к дата-центрам объединила жителей крупных и малых штатов на Среднем Западе и Юге. Власти видят все чаще видят борьбу с распространением ИИ-дата-центров в качестве возможности для извлечения политического капитала. Примерно три четверти инфраструктурных проектов такого рода из числа забракованных к июлю 2026 г. приходится на Джорджию и Флориду.

В начале августа 2026 г. губернатор – консерватор Техаса Грег Эбботт (Greg Abbott) объявил мораторий на выдачу разрешений на строительство дата-центров на территории штата. Проектам, в которых предусмотрено присоединение новых объектов к системе электроснабжения Техаса, предстоит пройти проверку профильных регуляторов. Инициатива Эбботта примечательна тем, что Техас в последнее время начал стремительное превращение в один из главных хабов ИИ-инфраструктуры в США.

Несмотря на противодействие властей Техаса, корпорация Amazon, владеющая облачным провайдером AWS, не теряет надежды на то, что ей все же удастся разместить свой дата-центр в округе Пекос (Техас). Там же по плану должна разместиться новая тепловая электростанция, в качестве топлива использующая природный газ, которая обеспечит снабжение электроэнергией объекта Amazon.

Газета New York Times ранее сообщила, что если проект будет реализован, округ Пекос станет одним из главных источников выбросов углекислого газа в США. Масса генерируемого электростанцией CO2 после ее запуска оценивается на уровне 33 млн тонн в год.

Штат Нью-Йорк на год запретил строительство дата-центров мощностью свыше 50 МВт. Массачусетс и Небраска приостановили предоставление налоговых льгот застройщикам.

Общество настроено против дата-центров

Как отмечает Tom’s Hardware, американские политики, похоже, начинают осознавать, насколько общество недовольно появлением огромного числа ИИ-дата-центров в последнее время. Около 70% жителей США выступают против строительства новых объектов этого типа.

Свое недовольство американцы выражают по-разному. В большинстве случаев это мирный протест. Однако, как подсчитал Futurism, с начала 2026 г. 37 человек было арестовано за участие в акциях ненасильственного сопротивления. В частности, в конце июля 2026 г. учитель из Канзаса был арестован во время общественных слушаний, посвященных изменению зонирования земель и выделения части из них под строительство дата-центра – за «нарушение общественного порядка и препятствование работе правоохранительных органов». Все что сделал 37-летний учитель – поаплодировал выступлению противника размещения объекта, хотя организаторы мероприятия заранее предупреждали о недопустимости такого способа выражения поддержки спикерам во время их выступления.

В июне 2026 г. CNews писал о ситуации в Тейлоре (Техас). Группа местных жителей борется против проекта строительства дата-центра компании Blueprint. Земельный участок, на котором тот должен быть возведен, в 1999 г. был передан фермером в дар городу под строительство парка.

Встречаются и более радикально настроенные противники ЦОДов. В апреле 2026 г. представитель городского совета Индианаполиса (Индиана) подвергся угрозам с применением огнестрельного оружия. Во входную дверь его дома было произведено 13 выстрелов.