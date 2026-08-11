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Как россиянам ограничат сделки с цифровой валютой

Сделки россиян с цифровой валютой будут проходить проверку на признаки сделки без добровольного согласия, а также на предмет возможного заражения устройства пользователя вредоносным ПО. Переводы третьим лицам на сумму более 300 тыс. руб. и переводы на некастодиальные кошельки будут блокироваться на 48 часов.

Цифровая валют и ограничения на ее оборот

Президент России Владимир Путин подписал Закон «О цифровых валютах и цифровых правах».

Документ был разработан Правительством весной 2026 г. Госдума приняла его в первом чтении, в июле - во втором и третьем. Следом документ был одобрен Советом Федерации. Закон вступил в силу с 1 июля 2026 г.

Согласно закону, цифровые валюты (криптовалюты) – это имущество, которое предоставлено совокупностью электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которое предлагается и может быть принято в качестве средства платежа, не являющего денежной единицей России, денежной единицей иностранного государства и международной денежной или расчетной единицей, и в качестве инвестиций и в отношении которого отсутствует лицо, и в качестве инвестиций и в отношении которого отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем такого имущества, за исключением оператора и узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска такого имущества и осуществления в отношении него действий по внесению записей в такую информационную систему ее правилам.

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Unsplash - Michael Fortsch
Сделки россиян с цифровой валютой будут проверять на добровольное согласие, а также на предмет возможного заражения устройства пользователя вредоносным ПО

Адрес-идентификатор – это уникальная последовательность символов, предназначенная для учета в информационной системе приходных и расходных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. Деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют (криптообменник), признается систематическое совершение в своих интересах от своего имени и за свой счет сделок купли-продаж цифровых валют с лицами, не являющимися лицами, организующими обращение цифровых валют, не на организованных торгах, а также оказание услуг по поддержание цен, спроса, предложения и объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами. Под систематичностью понимается заключение двух или более сделок в течение месяца, совокупный объем которых в денежном эквиваленте превышает 3,5 млн руб.

Деятельностью цифрового депозитария признается деятельность по осуществлению учета и перехода прав на цифровую валюту и цифровые права, а также предоставление доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровая валюта и цифровые права. Деятельность цифрового депозитами вправе осуществлять только организация, включенная в реестр цифровых депозитариев. Цифровые валюты учитываются в информационной системе цифрового депозитария в виде записей по цифровым счетам способами, предусмотренными условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

Закон запрещает принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ценные бумаги, товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности. Запрет распространяется и на рекламу соответствующих услуг. Исключениями являются использование цифровой валюты во внешнеторговых сделках, в качестве вознаграждения за майнинг и в качестве встречного вознаграждения за цифровые валюты и цифровые права.

При каких случаях клиент операции с цифровой валютой ограничиваются 100 тыс. рублей

Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, до совершения сделки или операции с цифровыми валютами обязана проверить принадлежность клиенту цифрового счета: адреса-идентификатора, банковского счета или электронного средства платежа, указанным клиентом, на которые по результатам совершения сделки предполагается совершить зачисление цифровых валют (перевод денежных средств, увеличение остатка электронных денежных средств), а также проверить наличие сведений о получателе цифровой валюты в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента (ГИС «Антифрод»).

Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязана отказать в совершении сделки или операции с цифровыми валютами клиенту в случае непсовпадения сведений о клиенте и владельце цифрового счета или адреса-идентификатора либо сведений о клиенте и владельце банковского счета и электронного средства платежа. В период нахождения сведений, относящихся к клиенту, его цифровому счету или адресу-идентификатору в ГИС «Антифрод» организация, осуществляющая обмен цифровых валют, может совершать с клиентом сделки с цифровыми валютами совокупной стоимостью в денежном эквиваленте не более 100 тыс. руб. в месяц.

Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и кредитная организация получают от Центиробанка по форме в сети интернет информацию о случаях и попытках совершения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, содержащуюся в ГИС «Антифрод». Цифровой депозитарий при совершении операций с цифровыми валютами обязан осуществлять проверку принадлежности цифрового счета или адреса-идентификатора, доступ к которому предоставляется цифровым депозитарием, получателю цифровых валют на основании сведений о получателей цифровых валют, указанных клиентов.

В случае неосовпадения сведений о получателе цифровых валют, который указан клиентом, и владельце цифрового счета или лице, которому цифровой депозитарий предоставляет доступ к адресу-идентификатору, цифровой депозитарий обязан отказать в совершении операции с цифровыми валютами. Цифровой депозитарий при совершении операции с цифровыми валютами в пользу получателей – третьих лиц совершает указанную операцию (дает согласие на совершение указанной операции) не ранее чем через 48 часов после получения распоряжения клиента (депонента, получателя доступа) на ее совершение , если стоимость переводимых цифровых валют в денежном эквиваленте составляет более 300 тыс. руб. Аналогичное ограничение действует для переводов цифровых валют на адреса-идентификаторы, не администрируем ни одним из цифровых депозитариев (некастодиальные кошельки), если стоимость переводимой валюты превышает 100 тыс. руб.

Цифровой депозитарий обязан незамедлительно уведомить клиента об условиях совершения операции с цифровыми валютами и о праве клиента отказаться от совершения в течение 48 часов. Цифровой депозитарий до совершения операции с цифровыми валютами в пользу получателей - третьих лиц, а также в случае осуществления перевода цифровых валют на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, обязан провести проверку наличия сведений о таких получателях цифровых валют ГИС «Антифрод».

При выявлении в ходе проверки совпадения сведений о получателей цифровых валют со сведениями, содержащимися в ГИС «Антифрод», цифровой депозитарий обязан отказать в совершении операции с цифровыми валютами получателю цифровых валют и незамедлительно уведомить клиента о причине отказа. Цифровой депозитарий обязан осуществить проверку наличия признаков совершения операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента до момента совершения операции с цифровыми валютами в пользу получателей - третьих лиц, а также в случае осуществления перевода цифровых валют на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев. При проверке наличия указанных признаков цифровой депозитарий обязан использовать полученные посредством ГИС «Антифрод» сведения.

Признаки совершения сделок или операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента устанавливаются Центробанком и размещаются на его сайте. Цифровой депозитарий при выявлении им операции с цифровыми валютами, соответствующей признакам совершения сделок без добровольного согласия клиента, не совершает указанную операцию (не дает согласие на совершение указанной операции) и незамедлительно уведомляет об этом клиента (депонента, получателя, доступа). В период нахождения сведений, относящихся к клиенту или его адресу-идентификатору, в ГИС «Антифрод» цифровой депозитарий может совершать операции по поручению такого клиента в пользу получателей – третьих лиц или на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, с цифровыми валютами, совокупная стоимость которых в денежном эквиваленте составляет не более 100 тыс. руб. в месяц.

Использование антивирусного ПО для проверки сделок с цифровой валютой

Организация, осуществляющая обмен цифровых валют и цифровой депозитарий обязаны применять в отношении своего ПО, используемого клиентом в целях совершения сделок и операций с цифровыми валютами, включая мобильное приложение и сайт в сети интернет, средства защиты информации, позволяющие осуществлять выявление и контроль случаев воздействия вредоносных компьютерных программ либо иной компьютерной информации, которые предназначены для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации на ПО, используемое клиентом в целях совершения сделок и операций с цифровыми валютами, до момента совершения сделок и операций с цифровыми валютами, а также предоставить клиенту возможность использования средств зашиты информации от воздействий вредоносного ПО на пользовательском оборудовании клиента.

Клиент должен предоставить свое согласие на применение такого ПО. Соответствующий пункт должен быть включен в договор организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, и клиента с возможностью отказа от использования данного ПО. Указанное ПО должно пройти процедуру оценки соответствия требования законодательства в области защиты информации.

Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и цифровой депозитарий при наличии информации о воздействии вредоносного ПО отказывают в совершении соответствующих сделок с цифровыми валютами с применением пользовательского оборудования, в отношении которого получена информации о воздействий на него вредного ПО. При этом данные организации незамедлительно обязаны уведомить клиента о причинах отказа в совершении соответствующих сделок с цифровыми валютами и одновременно проинформировать клиента о возможности совершить сделку с цифровыми валютами с применением другого пользовательского оборудования либо при личном присутствии клиента или его представителя в соответствующих организациях.

Организации, осуществляющая обмен цифровых валют и цифровой депозитарий обязаны направлять в Центробанк информацию обо всех выявленных случаях или попытках совершения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента по форме, размещенной на сайте Центробанка. Центробанк вправе запрашивать в указанных организациях информацию обо всех выявленных случаях совершения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента.

Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и цифровой депозитарий при получении обращения клиента, содержащего информацию о случаях совершения сделок с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента, в том числе направленного по доверенности от имени клиента, обязаны обеспечить прием, регистрацию и хранение информации о таких обращении, в том числе направленного по доверенности, в течении пяти лет со дня их предъявлении.

Когда пострадавший клиент может получить компенсацию за потерю цифровой валюты

В случае, если организация, осуществляющая обмен цифровых валют, совершает сделку или операцию с цифровыми валютами в нарушение указанных требований, она обязана возместить клиенту стоимость цифровых валют в денежном эквиваленте на дату совершения таких сделки в срок не позднее 30 дней, следующих за днем получения соответствующего обращения клиента. Необходимо наличии у клиента постановления о возбуждении уголовного деда по факту хищения цифровых валют в результате совершения сделки или операции с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента.

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Аналогичным образом, в в случае, если цифровой депозитарий совершает операцию с цифровыми валютами в нарушение вышеописанных требований, а также в случае, если цифровой депозитарий получил сведения посредством ГИС «Антифрод» и совершил операцию с цифровыми валютами, соответствующую признакам совершения сделок без добровольного согласия клиента, цифровой депозитарий обязан возместить клиенту стоимость цифровых выплат в денежном эквиваленте на дату совершения такой операции в срок не позднее 30 дней, следующих за днем получения соответствующего обращения клиента. Также необходимо, наличии у клиента постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения цифровых валют в результате совершения операции с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента.

Вышеописанные требования не распространяются на сделки с цифровыми валютами, совершаемыми организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, и цифровым депозитарием с юридические лица и ИП. Также требования не распространяются на операции физических лиц, являющиеся квалифицированными инвесторами и нерезидентаов, если стоимость цифровых валют не превышает 3 млн руб. Для случаев перевода , на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, указанное ограничение составляет 1 млн руб.,

Также требования не распространяются на сделки и операции с цифровыми валютами, учитываемыми в соответствие с Законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» на торговых цифровых счетах, в том числе на торговом цифровом счете обладателя, и цифровых субсчетах, в том числе цифровом субсчете обладателя, открываемых к цифровым клиринговым счетам. Требования не распространяются на сделки с цифровыми валютами на адреса лиц, осуществляющих обращение цифровых валют.

Лица, которым нельзя переводить цифровую валюту

Кредитная организация (в том числе филиал иностранного банка), обслуживающие плательщика-резидента, обязаны отказать в совершении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению плательщица-резидента в пользу российских юридических лиц, индивидуального предпринимателя (ИП), а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность или иностранных юридических лиц , иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, если у кредитной организации есть подозрения в том, что получатель денежных средств осуществляет деятельность по организации обращения цифровых валют, не являясь лицом, организующим обращение цифровых валют (неуполномоченный получатель).

Кредитная организация – эмитент платежной карты обязаны отказать клиенту – резиденту в совершении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящихся за пределами территории России, при наличии в распоряжении присвоенных в рамках платежной системы (включая иностранной платежной системы) кода или иного идентификатора операции, указывающих на осуществление получателем переводных денежных средств деятельности по организации обращения цифровых валют, или в случае, если имеющимися сведения получателя денежных средств позволяющей кредитной организации определить, что он является неуполномоченными получателем. Кредитные организации направляют в Центробанк сведения о выявленных ими неуполномоченных получателях.

Центробанк направляет в кредитные организации сведения об иностранном поставщике платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей и переводу денежных средств,, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручениям резидентов неуполномоченным получателям. Кредитная организация – эмитент платежной карты - обязана отказать клиенту – резиденту в совершении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящихся за пределами территории России, если имеющиеся сведения о таком получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что данный получатель денежных средств является иностранным поставщиком платежных услуг, осуществляющим переводы в пользу неуполномоченных получателей.

При совершении операций кредитная организация или филиала иностранного банка незамедлительно уведомляет клиента об отказе в совершении операции по переводу денежных средств в порядке, предусмотренном заключенным с ним договором. Указанные обязанности не возникают в следующих случаях: операция или распоряжение совершаются в соответствии с условиями внешнеторгового договора; операция совершаются по поручению организации, осуществляющей обмен цифровой цифровых валют; операции совершается по поручению брокера или доверительного управляющего в случаях, установленных Центробанком.

Цифровой анализ законности сделок с цифровыми валютами

Цифровым анализом признается совокупность мер по проверке цифровой валюты и адресов-идентификаторов, используемых в сделках и операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами, включая присвоение характеристик цифровым валютам, цифровым правам и адресам-идентификаторам, оценку и присвоение уровня риска сделке или операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, на предмет их связи с деятельностью, в отношении которой законодательством России установлено уголовная или административная ответственность, и иными препятствующими совершению сделок и операций обстоятельствами. включая присвоение характеристик цифровой валюте, цифровым правам и адресам-идентификаторам, оценку уровня риска сделки с цифровой валютой и цифровым правам присвоение уровня риска такой сделки с цифровой валютой. Цифровой анализ проводится только в отношении тех цифровых прав, которые учитываются на адресах-идентификаторах.

Лица, организующие обращение цифровых валют, клиринговая организация и оператор информационной системы цифровых финансовых активов (ЦФА) при совершении сделок или операций с цифровыми валютами и цифровыми правами обязаны обеспечить проведение цифрового анализа цифровых валют и цифровых прав, которые являются предметом совершаемых сделок или операций, и адресов-идентификаторов, с использованием которых совершаются сделки или операции с цифровыми валютами и цифровыми правами в соответствии с требованиями, установленными законом, до момента совершения сделки или операции,. При отсутствии фактической возможности цифровой анализ в срок, установленный внутренним документом, но не позднее трех рабочих дней с момента совершения сделки или операции.

Правила цифрового анализа должны учитывать особенностей вида, характера, масштаба деятельности и организационно структуру лиц, организующих обращение цифровых валют, клиринговой организации и оператора, и вид услуг, предоставляемых указанными лицами, при совершении сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. Правила цифрового контроля не подлежат раскрытию и не предоставляются третьим лицам, за исключением случае, установленных законами и и актами Центробанка. Правила цифрового анализа и вносимые в них изменения подлежат направлению в Центробанк в течение пяти рабочих дней со дня их принятия.

Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация проводят цифровой анализ только в случае, если исполнение обязательств по совершенным сделкам и операциям с цифровыми валютами и цифровыми правами происходит без использования адресов-идентификаторов, администрируемых цифровыми депозитариями.

Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация вправе не устанавливать правила цифрового анализа в случае, если правила организованных торгов организатора торговли либо все заключаемые договоры об оказании брокерских услуг, договоры доверительного управления, договоры об оказании услуг организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и правила клиринга соответственно предусматривают возможность совершения сделок или операций только с цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями.

Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, и клиринговая организация вправе привлекать к проведению цифрового анализа поставщика услуг цифрового анализа, включенного в реестр, ведение которого будет заниматься уполномоченный Правительством орган. Ответственность за проведение цифрового анализа, в том числе с привлечением поставщика услуг цифрового анализа, несет соответствующая организация.

Правительство вправе устанавливать требования к поставщикам услуг цифрового анализа и к их деятельности, включая: требования к организации и проведению цифрового анализа, в том числе требования к характеристикам, которые могут быть присвоены цифровым валютам, цифровыми правам и адресам-идентификаторам, требования к критериям, определяющим уровень риска операции с цифровыми валютами и цифровыми правам; требования к внутренним документам поставщика услуг цифрового анализа, определяющим порядок проведения цифрового анализа: требования к информационной системе и программе для ЭВМ поставщиков цифрового анализа, в том числе в части страны происхождения и порядка ее определения, операционной надежности, бесперебойности функционирования и информационной безопасности; требования к техническим средствами и базам данных поставщиков услуг цифрового анализа, используемым для проведения цифрового анализа, в том числе в части их места нахождения и порядка определения места нахождения и операционной надежности, бесперебойности функционирования и информационной безопасности: требования к органам управления и бенеифициарным (конечным) владельцам поставщиков услуг цифрового анализа, а также квалификационные требования к должностным лицам поставщиков услуг цифрового анализа; требования к порядку направления в органы, определенные Правительством: и Росфинмониторинг сведения о результатах проведения цифрового анализа. Контроль за соблюдением требований осуществит орган, определенный Правительством.

Игорь Королев

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