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МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s

МТС объявляет о старте продаж флагманских смартфонов серии Huawei Pura 90s с камерой с суперзумом и ИИ-функционалом. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон Huawei Pura 90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 августа 2026 г. при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тыс. руб.

По итогам предзаказа самой популярной моделью стал Huawei Pura 90s Pro Max 12/256 ГБ — на нее пришлось 31% всех предзаказов. На втором месте — Huawei Pura 90s Pro Max 12/512 ГБ с долей 24%, а замкнула тройку лидеров Huawei Pura 90s Pro 12/512 ГБ, на которую пришлось 19% предзаказов. Среди цветов наибольшей популярностью пользовался графитовый черный — его выбрали 24% покупателей. Далее следуют оранжево-голубой (19%) и бежево-фиолетовый (14%).

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei Pura 90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 64 990 руб.; Huawei Pura 90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 74 990 руб.; Huawei Pura 90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 84 990 руб.; Huawei Pura 90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 94 990 руб.

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