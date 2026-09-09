В России начались продажи смарт-часов Huawei Watch GT 7 Pro и Huawei Watch GT 7

Смарт-часы Huawei Watch GT 7 Pro и Huawei Watch GT 7 поступили в продажу на российском рынке. Модели получили обновленный дизайн, титановый корпус в версии Pro, новые режимы для велотренировок с отслеживанием подъемов и тренировок по лыжному спорту и сноубордингу, а также рекордную автономность работы батареи – до 21 дня. Об этом CNews сообщил представитель Huawei.

Флагманская модель Huawei Watch GT 7 Pro получила корпус из титанового сплава и безель из нанотехнологичной керамики со специальным покрытием, устойчивым к появлению царапин. Часы доступны в желтом, зеленом и черном цветах с ремешком из фторэластомера. Размер корпуса – 45,6 мм, вес – около 55,5 г без ремешка.

Базовая версия Watch GT 7 выполнена из нержавеющей стали и выпускается в двух размерах: 46 мм в синем, желтом, черном и сером цветах и 41 мм в синем, розовом, белом и сером. Корпус 46 мм весит около 51,3 г, корпус 41 мм – от 36,5 до 37,6 г в зависимости от модели.

Модели оснащены AMOLED-дисплеями. Диагональ составляет 1,47 дюйма у Huawei Watch GT 7 Pro и Watch GT 7 46 мм и 1,32 дюйма у Watch GT 7 41 мм. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит, что гарантирует четкость изображения даже при прямых солнечных лучах. Часы соответствуют классам водонепроницаемости 5ATM и IP69, а версия Pro дополнительно поддерживает фридайвинг на глубину до 40 метров.

Смарт-часы Huawei Watch GT 7 получили новые режимы для тренировок по зимним видам спорта. Благодаря многофункциональным датчикам часы автоматически распознают катание на лыжах или сноуборде и отслеживают активность даже там, где недоступна GPS-навигация, точно фиксируя расстояние, скорость и общий спуск.

Пользователям доступно более 3 тыс. карт трасс горнолыжных курортов по всему миру в приложении «Huawei Здоровье», функция определения поворотов, расчет центробежной нагрузки при резких виражах и режим командного заезда для отслеживания местоположения товарищей по группе в реальном времени.

В режиме велотренировки на улице часы предлагают планирование и трансляцию подъемов в реальном времени, а также предупреждают о крутых поворотах с помощью вибрации и голосового оповещения. После завершения тренировки функция анализа на базе ИИ формирует рекомендации, которые помогают спортсменам улучшать показатели и избегать перегрузок.

Благодаря фирменной системе Huawei TruSense часы круглосуточно следят за качеством сна, уровнем стресса и эмоциональным фоном, а также фиксируют физическую активность в течение дня, предлагая пользователю персональные рекомендации на основе этих данных. Все модели обеспечивают постоянный мониторинг пульсовой волны с выявлением возможных нарушений сердечного ритма. В версии Pro также доступна функция ЭКГ, которая позволяет контролировать работу сердца в течение суток.

Huawei Watch GT 7 Pro и Huawei Watch GT 7 46 мм работают до 21 дня без подзарядки при минимальном использовании, до 12 дней при обычном использовании и до 51 часа в режиме кроссового бега. Версия Huawei Watch GT 7 41 мм обеспечивает до 14 дней автономной работы при минимальном использовании, до 7 дней при обычном использовании и до 32 часов в режиме кроссового бега.

Смарт-часы будут доступны в каналах DNS, «М.Видео», МТС, Restore, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «Технопарк», «Билайн», а также в официальном онлайн-магазине Huawei: Huawei Watch GT 7 Pro будут доступны по цене 32999 руб. В период с 8 сентября по 9 октября 2026 г. действует скидка 4 тыс. руб., а также дарятся годовая сервисная программа, 3 месяца подписки на специальный сервис в приложении «Huawei Здоровье» и 3 месяца подписки на магазин циферблатов; Huawei Watch GT 7 будут доступны по цене от 25999 до 27999 руб. в зависимости от размера и цвета. В период 8 сентября по 9 октября 2026 г. действует скидка 3 тыс. руб., а также дарятся годовая сервисная программа, 3 месяца подписки на специальный сервис в приложении «Huawei Здоровье» и 3 месяца подписки на магазин циферблатов.