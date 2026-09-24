В МТС открылся предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 16s и наушники Huawei FreeBuds Neo

МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 16s с обновленным дизайном и флагманскими камерами, а также на наушники Huawei FreeBuds Neo с активным шумоподавлением. Также открыт старт продаж планшета Huawei MatePad Air с 12-дюймовым OLED-экраном. Предзаказ и покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфоны Huawei nova 16s Pro и Huawei nova 16s представлены в светло-голубом, переливающемся голубом и сияющем черном цветах, а Huawei nova 16s также доступен в белом. Наушники Huawei FreeBuds Neo представлены в морозно-белом, туманно-розовом, сияющем серебристом и космическом черном цветах. Планшет Huawei MatePad Air представлен в белом, воздушно-голубом цветах и оттенке розовой сакуры.

В период предзаказа с 24 по 30 сентября 2026 г. при покупке смартфонов Huawei nova 16s Pro и Huawei nova 16s пользователи получат скидку 10 тыс. руб. и 13 тыс. руб. соответственно. При покупке наушников Huawei FreeBuds Neo в период предзаказа с 24 по 1 октября 2026 г. пользователи получат скидку размером в 1000 руб.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС

Huawei nova 16s Pro (12 ГБ + 512 ГБ) – 64 990 руб.;

Huawei nova 16s Pro (12 ГБ + 256 ГБ) – 59 990 руб.;

Huawei nova 16s (12 ГБ + 512 ГБ) – 49 990 руб.;

Huawei nova 16s (12 ГБ + 512 ГБ) – 44 990 руб.;

Huawei FreeBuds Neo – 8 990 руб.

Стоимость Huawei MatePad Air с учетом скидок в МТС

Huawei MatePad Air Версия PaperMatte Wi-Fi (12 ГБ+256 ГБ) с клавиатурой – 78 990 руб.;

Huawei MatePad Air Версия PaperMatte Wi-Fi (8 ГБ+256 ГБ) с клавиатурой – 72 990 руб.;

Huawei MatePad Air Wi-Fi (8 ГБ+256 ГБ) с клавиатурой – 65 990 руб.

Серия Huawei nova 16s

Линейка включает модели Huawei nova 16s Pro и Huawei nova 16s. Pro-версия получила корпус толщиной 7,1 мм и вес 218 г, а базовая версия – 7,3 мм и 199 г. Обе модели отличаются новым дизайном камерного блока с двумя орбитальными кольцами, а также защищены по стандарту IP65 от пыли и брызг. Экран Huawei nova 16s Pro имеет диагональ 6,84 дюйма с пиковой яркостью 6000 нит, а экран Huawei nova 16s – 6,68 дюйма с пиковой яркостью 5500 нит.

Основная камера Huawei nova 16s Pro получила объектив 200 МП, а также перископический телеобъектив 50 МП с оптическим зумом 3,7x и цифровым зумом до 100x. Фронтальная камера – 50 МП.

Huawei nova 16s Pro оснащен процессором Huawei Kirin 9010S, а Huawei nova 16s – процессором Huawei Kirin 8020, который обеспечивает на 35,21% более высокую производительность по сравнению с Huawei nova 14. Смартфоны получили батарею 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки Huawei SuperCharge Турбо 100 Вт и интерфейс EMUI 16 с жестами управления на базе ИИ и двухсторонним шумоподавлением при звонках.

Huawei FreeBuds Neo

Наушники Huawei FreeBuds Neo получили новый компактный чехол обтекаемой формы. Устройство оснащено 11-мм динамическими излучателями и поддерживает кодек LDAC, а активное шумоподавление позволяет комфортно слушать музыку и подкасты в разных условиях – от городского шума до общественного транспорта.

Наушники работают без подзарядки до 10 часов, а с учетом зарядного кейса – до 40 часов. За передачу голоса во время звонков отвечает отдельный чип с алгоритмами на базе искусственного интеллекта.

Huawei MatePad Air

Планшет Huawei MatePad Air получил 12-дюймовый OLED-экран с технологией PaperMatte, разрешением 2,8K (2800х1840 пикселей, 275 PPI), частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Технология нанотравления снижает количество бликов на 50% и создает ощущение письма на бумаге, а благодаря рамке 4,69 мм полезная площадь экрана достигает 92%.

Планшет выполнен в корпусе толщиной 5,3 мм и весит 509 г. Батарея емкостью 10100 мАч обеспечивает до 16 часов воспроизведения загруженного HDR-видео, а быстрая зарядка Huawei SuperCharge 66 Вт заряжает устройство до 42% за 30 минут. Для работы и творчества планшет поддерживает стилус Huawei M-Pencil Pro и умную магнитную клавиатуру, а приложение GoPaint предоставляет свыше 150 типов кистей для цифрового рисования.