Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74

ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, большой и четкий экран диагональю 6,67 дюйма и камеру 50 МП с алгоритмами искусственного интеллекта. Купить смартфон уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон доступен в голубом и черном цветах. Стоимость новинки составляет 15,99 тыс. руб. за конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ и 17,99 тыс. руб. за конфигурацию 8 ГБ + 256 ГБ.

mkt_nova700.jpg
Пресс-служба МТС
МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74

«Сегмент смартфонов стоимостью 15–20 тыс. руб. остается одним из самых востребованных на российском рынке. По итогам I квартала 2026 г. на него пришлось 12% продаж в количественном выражении. Мы видим устойчивый спрос покупателей на устройства, которые сочетают современные технологии, надежность и доступную цену. Уверены, что новая модель Huawei станет одним из наиболее заметных предложений в этом сегменте», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.


Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

Обзор: Видеокарты (GPU) для ИИ в облаке GPU Cloud 2026

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще