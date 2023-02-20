Пенсионеры Алтайского края переходят с кнопочных телефонов на смартфоны

Согласно обезличенным мобильным данным «Мегафона», абоненты старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом и постепенно отказываются от кнопочных телефонов. Количество смартфонов в Алтайском крае у абонентов этой возрастной группы за год увеличилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В топ-10 самых популярных гаджетов в регионе у абонентов старшего поколения сегодня входят лишь две модели без сенсорного экрана. На февраль 2023 г. рейтинг наиболее востребованных устройств выглядит следующим образом: Xiaomi Redmi 9A; Xiaomi Redmi 9C NFC; Samsung Galaxy A12; Huawei Honor 7A; Huawei Y6s.

Благодаря активному использованию смартфонов растет и объем мобильного трафика, используемого возрастными жителями Алтайского края. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 232 ТБ, что на 12% выше показателей 2022 г. В среднем один абонент использует в месяц около 12 ГБ.

Аналитики оператора определили, что женщины старше 60 лет практически в 1,5 раза охотнее общаются в мессенджерах и изучают социальные сети, чем мужчины. При этом доли пользователей смартфонов женского и мужского пола практически равны – 51% мужчины и 49% женщины. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Барнаул, Камень-на-Оби, Рубцовск и Бийск.

«В прошлом году мы модернизировали сеть на всей территории Алтайского края. Улучшение связи почувствовали абоненты Барнаула, Славгорода и Ярового, а также жители более 100 поселков, сел и деревень. Развитие инфраструктуры компании позволяет нашим абонентам старшего поколения легко осваивать современные технологии. Многие уже познакомились с цифровыми площадками и стали их активными пользователями. Теперь абоненты старше 60 лет не только общаются с родными в мессенджерах, но и производят оплату жилищно-коммунальных услуг, записываются на прием к врачу», — сказала Мария Занько, директор «Мегафона» в Алтайском крае и Республике Алтай.

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