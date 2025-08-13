Разделы

Каждый второй россиянин кроме основной работы вынужден искать еще и подработку на осень

Эксперты hh.ru провели опрос более 19,4 тыс. россиян из всех федеральных округов и выяснили, кто из трудящихся нуждается в дополнительном заработке плюсом к основной работе. Опрос hh.ru, проведенный в III квартале 2025 г., показал, что потребность в дополнительном заработке плюсом к уже имеющейся постоянной работе есть уже у 47% опрошенных россиян. Причем за год (относительно III квартала 2024 г.) доля таких граждан в целом по России выросла уже на 4%. Другие 42% опрошенных пока не хотят искать подработку, у 6% россиян на момент опроса уже было несколько работ, остальные затруднились ответить. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Больше всего хотят найти подработку для поддержания своего бюджета работники сферы искусства и масс-медиа (2\3 опрошенных или 61% респондентов). На втором месте оказались работники индустрии красоты и фитнеса (60% опрошенных), на третьем месте в рейтинге тех, кто нуждается в подработке на данный момент врачи и преподаватели – по 58% представителей этих профессий признались, что будут искать дополнительный заработок осенью.

Стал также известен рейтинг регионов, жители, которых больше других склонны к подработке. Лидером оказался Дагестан – тут сразу 63% местных жителей заявили о потребности в доп. заработке. На втором месте – Архангельская область (62%), на третьем – Кировская область (59%).

Также в рейтинг попали Ульяновская, Псковская, Рязанская области, Забайкальский край – во всех этих регионах более 58% местных жителей будут искать вторую работу этой осенью.

цифровизация

Кроме того, эксперты hh.ru выяснили, что регионами с наибольшим количеством населения с двумя, и тремя работами стали Коми (16% респондентов), Астраханская область (13%), Удмуртия (12%), Томская область (11%).

hh1.jpg
hh.ru

hh2.jpg

Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев? Ответы респондентов в зависимости от проф. сферы, 2025 год, в %

