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«Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в деревнях

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») начал открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в деревнях и небольших населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. жителей и расположенных в регионах за пределами Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

На сегодняшний день «Магнит Маркет» уже представлен в 20 небольших населенных пунктах в регионах (в Татарстане, Башкортостане, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Кировской областях). Планируется, что в ближайшее время количество таких ПВЗ превысит 100. Главное условие для появления «Магнит Маркета» в том или ином населенном пункте – наличие в нем магазина розничной сети «Магнит».

Всего в текущей географии работы «Магнит Маркета» есть более 900 населенных пунктов с населением менее 10 тыс. человек, в которых уже работают магазины «Магнит» и потенциально могут быть открыты ПВЗ. По мере расширения географии маркетплейса появятся и новые возможности для развития сети ПВЗ «Магнит Маркета» в небольших деревнях и поселках.

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Расширение сети ПВЗ поможет развитию не только маркетплейса «Магнит Маркет», но и запущенного в августе B2B сервиса «Магнит Пост». Подключившиеся к нему онлайн-магазины также смогут использовать сеть ПВЗ в деревнях для доставки покупателям своих заказов.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «В небольших населенных пунктах нет крупных торговых центров и сетевых непродовольственных магазинов, а другие онлайн-игроки представлены ограниченно. Благодаря инфраструктуре розничной сети «Магнит», которая открывает магазины и в небольших отдаленных поселениях, у нас есть возможность быстро развернуть там пункты выдачи заказов, повысив комфорт местных жителей за счет доставки всего необходимого по доступным ценам в привычные им магазины».

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