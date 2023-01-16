«Яндекс доставка» запустила междугороднюю доставку для предпринимателей более чем в 100 городах России

«Яндекс» запустил сервис междугородней доставки в более чем 100 городах России в приложении «Яндекс Go». Сервис доступен для частных лиц и предпринимателей. В каждом из этих городов можно отправить и получить посылку. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга «Яндекс доставка» начала тестировать этот сервис в октябре 2022 г.

Чтобы отправить посылку в другой город, нужно выбрать тариф «Пункты выдачи» в «Яндекс Go», адреса удобных ПВЗ для отправки и получения заказа и размер коробки. В пунктах выдачи заказов «Яндекс маркета» посылку бесплатно упакуют и отправят адресату. И отправитель, и получатель смогут отслеживать ее статус в приложении.

Цены на доставку между пунктами выдачи фиксированы и не зависят от спроса и погоды. На тариф влияют только город доставки и размер посылки. Например, доставка небольшой посылки из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить 240 руб., из Казани в Набережные Челны — 210 руб., из Челябинска в Екатеринбург — 290 руб. Отправить в другой город можно посылки трех размеров, но вес одной коробки не должен превышать 12 кг.

Новая услуга «Яндекс доставки» пригодится предпринимателям, которые хотят расширить географию продаж и найти новых покупателей. Например, небольшим продавцам, мастерам, которые делают косметику, бижутерию, игрушки, шьют и вяжут вещи на заказ.

Междугородняя доставка в «Яндекс Go» подойдет не только для решения задач бизнеса, но и в обычной жизни. Например, если нужно отправить подарок или документы родственникам в другой город.

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Уже в 2023 г. посылки между городами можно будет отправлять от двери до двери.

В какие регионы можно отправить посылку из «Яндекс Go»: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Челябинская область, Самарская область, Воронежская область, Пермский край, Волгоградская область, Белгородская область, Ивановская область, Саратовская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область, Брянская область, Тверская область, Тюменская область, Рязанская область, Владимирская область, Липецкая область, Смоленская область, Тамбовская область, Вологодская область, Калужская область, Пензенская область, Удмуртская республика, Ставропольский край, Чувашская республика, Курская область, Кировская область, Республика Марий Эл.