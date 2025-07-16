У кировчан вырос интерес к театру и кино

В первой половине 2025 г. у жителей Кировской области значительно вырос интерес к театральным постановкам. Анализ обезличенных пользовательских данных, проведённый аналитиками «МегаФона», показал, что трафик на онлайн-ресурсы культурных учреждений региона вырос на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с этим зафиксирован и рост посещаемости сайтов кинотеатров, но не такой существенный – на 3%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Высокий интерес к театральным постановкам зафиксирован в январе и июне. В эти месяцы трафик на тематические сайты был выше, чем в среднем по году на 21% и 15% соответственно.

Лидерство по доле трафика сохранил Кировский драмтеатр – на него пришлось 87% всех посещений тематических ресурсов. Кроме того, здесь будут проходить гастроли в рамках четвертого Вятского открытого фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах – 2025». Масштабное культурное мероприятие состоится в период с 1 по 10 августа, а покупка билетов доступна уже сейчас.

На втором месте расположилась Вятская филармония. Высокий интерес к концертам классической музыки наблюдался с января по апрель. На третьей строчке оказался Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева, который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей. Кукольными спектаклями, кроме кировских зрителей, также интересуются жители Татарстана, Удмуртии, Республики Коми, Саратовской и Нижегородской областей.

В отличие от театров, кинозалы демонстрируют не такой значительный рост посещаемости – с января по июнь трафик на онлайн-ресурсы, где можно посмотреть афишу и расписание сеансов, вырос всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы видим, что среди наших абонентов растет интерес к культурным мероприятиям. Повышенная активность пользователей на сайтах театров подтверждает популярность такого досуга в регионе. Жители Кировской области с помощью мобильной передачи данных могут легко находить нужную информацию и планировать посещение интересных мероприятий и фестивалей. А чтобы интернет-соединение в регионе было быстрым и стабильным, мы проводим рефарминг частот, строим новые базовые станции и модернизируем действующее оборудование», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.