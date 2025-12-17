Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Более 600 жителей Кировской области впервые смогут воспользоваться мобильным интернетом

Мобильная связь и интернет впервые появились на территории детского оздоровительного лагеря имени Гагарина в Слободском районе. Теперь персонал и отдыхающие загородного учреждения, а также жители близлежащих населенных пунктов смогут общаться с семьей и друзьями и пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с. Телеком-оборудование запустил «МегаФон» в рамках соглашения о реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение связи в Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция стала завершающим инфраструктурным объектом оператора, который заработал в регионе в этом году благодаря инвестиционному механизму. Помимо детского учреждения новое покрытие появилось в деревнях Шмагины и Пантелеевы, а также на расположенных рядом дачных участках. Ранее связь и мобильный интернет стали доступны жителям села Никола, деревень Пиштань и Каракульская Пристань. Всего более 600 человек впервые смогли пользоваться услугами современной сотовой связи.

Согласно аналитике оператора, абоненты с первого дня запуска телеком-оборудования активно звонят и выходят в онлайн. Жители сел и деревень, где появилось 4G-покрытие, уже скачали почти 20 тыс. ГБ информации и проговорили 2,5 тыс. минут. Наибольшее количество разговоров приходится на вторую половину недели – четверг и пятницу. В выходные фиксируется пик интернет-трафика – в субботу и воскресенье объем скачиваемых данных на 20-25% превышает среднедневные значения.

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра
Безопасность

«Реализованный проект стал важным этапом развития цифрового пространства Кировской области. Возможность обмениваться информацией на высоких скоростях открывает новые перспективы для социального взаимодействия и экономического роста территорий, – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. – Благодаря инициативе региональных властей мы смогли улучшить качество жизни нескольких сотен людей, которые теперь могут полноценно пользоваться онлайн-сервисами и общаться с родными и близкими».

Как отметили в министерстве информационных технологий и связи Кировской области, развитие инфраструктуры связи и сетей передачи данных является одним из ключевых показателей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На сегодняшний день в рамках инвестиционного вычета действуют уже 18 базовых станций. Расширение сети продолжится, что позволит улучшить покрытие и увеличить скорость передачи данных, особенно в условиях растущих потребностей пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Wi-Fi для бизнеса 2025

Власти обязали «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 делиться друг с другом частотами

Обзор: Рынок СЭД 2025

Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще