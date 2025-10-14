Разделы

Интернет до 100 Мбит/с впервые пришел в два кировских села

«МегаФон» запустил новые базовые станции на территории двух населенных пунктов Кировской области. Впервые мобильная связи и интернет на скорости до 100 Мбит/с стали доступны жителям села Никола и деревни Каракульская Пристань. Строительство объектов связи стало возможным благодаря соглашению о реализации инвестиционных проектов с Министерством информационных технологий и связи Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С первых дней запуска мобильные услуги стали востребованы у местных жителей. Наряду с голосовыми звонками, абоненты активно пользуются мобильным интернетом. Значения уже сравнимы с ежедневной отправкой более 5,5 тыс. фотоснимков, а наибольший объем передачи данных зафиксирован в воскресенье.

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету открывает перед жителями новые возможности. Теперь можно в любой момент связаться с близкими, получить необходимую информацию онлайн, воспользоваться государственными услугами, быстрее решить личные и рабочие вопросы.

«Мы четко видим, насколько важна качественная связь для жителей небольших населенных пунктов. Наша статистика показывает, что люди сразу начинают использовать цифровые возможности, как только получают к ним доступ. Теперь жители села Никола и деревни Каракульская Пристань смогут решать повседневные задачи онлайн, не покидая свой населенный пункт», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

«Благодаря инициативе губернатора Александра Соколова о введении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для организаций, занимающихся развитием телекоммуникационной инфраструктуры, мы совместно с операторами обеспечиваем доступ в интернет в малых населенных пунктах нашей области. Улучшаем не только качество жизни граждан, но и способствуем реализации целей национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”», - сказал Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.

Ранее мобильная связь и интернет появились у жителей деревни Пиштань. Следующим объектом станет деревня Зониха Слободского района, где базовая станция будет построена рядом с детским оздоровительным лагерем имени Гагарина. До конца 2025 г. в рамках соглашения «МегаФон» обеспечит мобильной связью и интернетом более 600 жителей Кировской области.

