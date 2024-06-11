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«МегаФон» обеспечил новое 4G-покрытие в Советске и Оричевском районе

«МегаФон» запустил новые телеком-объекты еще в трех населенных пунктах Кировской области. Базовые станции обеспечат качественную голосовую связь и быстрый обмен информацией с помощью мобильного интернета на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Новое покрытие появилось в Оричевском районе в селе Пустоши, которое является административным центром Пустошенского сельского поселения. Здесь проживает порядка 500 человек. Теперь сельчане могут получать медицинскую помощь в режиме онлайн, осуществлять удаленные платежи, оформлять государственные услуги, не покидая дома. Емкость сети позволяет передавать большой объем данных в интернете на высокой скорости. Например, для загрузки мобильного приложения «Госуслуги» понадобится всего несколько секунд. Вместе с тем, сельчанам доступны звонки с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает качественное голосовое звучание и возможность выходить в интернет, не прерывая голосовой вызов.

Специалисты оператора также обеспечили новое 4G-покрытие в деревне Новожилы, где находится учебно-тренировочная база с одноименным названием. Здесь проходят сборы по различным видам спорта для команд Кировской области.

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«Новые телеком-объекты, построенные в Кировской области, открывают широкие возможности для жителей региона. Голосовая связь и мобильный интернет позволят быстро узнавать и обмениваться новостями, просматривать социальные сети и мессенджеры, использовать интернет-приемные муниципальных и коммерческих учреждений, получать госуслуги», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Также улучшилось качество мобильного сигнала в городе Советске в микрорайоне Лесотехникум. Связь и интернет стали лучше для педагогов и учащихся в Суводском лесхоз-техникуме и любителей прогулок в дендрологическом саду.

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