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В Подмосковье установлена первая интеллектуальная система предотвращения ДТП SecurOS Soffit

ISS установила в Красногорске комплекс светового сопровождения пешеходов на нерегулируемом переходе в темное время суток. Инициатором проекта выступило подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Центр безопасности дорожного движения».

SecurOS Soffit помогает повысить безопасность пешеходов, делая их гораздо заметнее для водителей. Комплекс детектирует человека рядом с пешеходным переходом и обеспечивает непрерывное сопровождение движения пешехода по «зебре» ярким световым лучом. Так водитель сможет заметить пешехода издалека и сбавить скорость.

Красногорск — первый подмосковный город, где реализовано это уникальное решение. SecurOS Soffit установлен на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Маяковского, где поток людей движется от Дома культуры в сторону остановки общественного транспорта, а водители часто их не пропускают.

Комплекс призван сосредотачивать внимание водителя именно на пешеходе, а не на подсветке знаков и иных элементов дорожной инфраструктуры. Даже если пешеход остановился, развернулся и идет обратно, интеллектуальная система отслеживает его перемещение и обеспечивает световое сопровождение.

Система значительно повышает безопасность пешеходов, снижая вероятность наезда на них. И что особенно важно, SecurOS Soffit помогает решить ключевую задачу: снизить уровень травматизма и смертности на российских дорогах.

«Сейчас комплекс успешно эксплуатируется в ряде российских регионов и уже доказал свою эффективность. При использовании SecurOS Soffit средняя скорость автомобиля при проезде пешеходного перехода, когда на нем есть пешеход, существенно снижается. Кроме того, время ожидания пешеходом «окна» в потоке машин в темное время суток практически приближается к этому показателю в дневное время. Так комплекс делает пешеходный переход не только безопасным, но и более комфортным», — рассказал Илья Демьяненко, руководитель направления департамента развития бизнеса ISS.

Владимир Бахур

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