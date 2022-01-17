Начат выпуск биометрического контроллера доступа С2000-BIOAccess-SF10T
Компания «Болид» объявляет о начале поставок биометрического контроллера доступа «С2000-BIOAccess-SF10T».
Контроллер предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» для организации системы контроля и управления доступом по биометрическим идентификаторам – лицам и отпечаткам пальцев.
«С2000-BIOAccess-SF10T» обеспечивает скоростное распознавание лиц:
- на расстоянии до 3 метров.
- при отклонении головы до 30° в любом направлении.
- в очках, головных уборах и защитных масках.
Контроллер оснащен функцией определения «живого» человека (liveness detection), обладает повышенной защитой от подмены идентификатора, например использование фотографий и трехмерных масок (Anti-spoofing).
COVID-Tech:
- Функция детектирования ношения защитной маски и автоматического отказа в предоставлении доступа в случае отсутствия или неправильного ношения маски.
- Функция измерения температуры тела и автоматического отказа в предоставлении доступа лицам с повышенной температурой тела.
Объем памяти контроллера:
- 10 тыс. шаблонов лиц
- 10 тыс. шаблонов отпечатков пальцев
- 10 тыс. карт
- 100 тыс. событий