Начат выпуск биометрического контроллера доступа С2000-BIOAccess-SF10T

Компания «Болид» объявляет о начале поставок биометрического контроллера доступа «С2000-BIOAccess-SF10T».

Контроллер предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» для организации системы контроля и управления доступом по биометрическим идентификаторам – лицам и отпечаткам пальцев.

«С2000-BIOAccess-SF10T» обеспечивает скоростное распознавание лиц:

- на расстоянии до 3 метров.

- при отклонении головы до 30° в любом направлении.

- в очках, головных уборах и защитных масках.

Биометрический контроллер доступа «С2000-BIOAccess-SF10T»

Контроллер оснащен функцией определения «живого» человека (liveness detection), обладает повышенной защитой от подмены идентификатора, например использование фотографий и трехмерных масок (Anti-spoofing).

COVID-Tech:

- Функция детектирования ношения защитной маски и автоматического отказа в предоставлении доступа в случае отсутствия или неправильного ношения маски.

- Функция измерения температуры тела и автоматического отказа в предоставлении доступа лицам с повышенной температурой тела.

Объем памяти контроллера:

- 10 тыс. шаблонов лиц

- 10 тыс. шаблонов отпечатков пальцев

- 10 тыс. карт

- 100 тыс. событий