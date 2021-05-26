Guardant переходит на новое поколение ключей Guardant Code

Направление Guardant (входит в компанию «Актив»), российский разработчик и производитель аппаратных и программных ключей для контроля распространения и использования ПО, объявляет о старте перехода на новое, пятое поколение ключей Guardant Code.

Guardant Code – семейство аппаратных ключей для контроля распространения и использования программных продуктов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. К главным преимуществам данного семейства относятся возможность загрузки части кода защищаемого ПО в память ключа, а также полная кроссплатформенность – устройства Guardant Code могут работать на любом оборудовании с USB интерфейсом и в любой операционной системе.

В настоящий момент команда Guardant подготовила все необходимые изменения для начала плавного перехода клиентов к пятому поколению ключей Guardant Code.

Обновленные устройства обладают рядом преимуществ:

- новая аппаратная платформа с увеличенной производительностью и продвинутой защитой от атак на аппаратном уровне;

- более компактный корпус (47 мм х 16 мм против 57 мм х 16 мм);

- питание как от батарейки, так и от USB-порта (для ключей с часами реального времени);

- новая миниатюрная модель с разъёмом USB Type-C для использования на ноутбуках;

- новая модель с извлекаемой флеш-памятью в виде microSD-карты для диcтрибуции ПО прямо на ключе;

- новая модель в форм-факторе SOM для защиты встраиваемых систем.

«Guardant Code - семейство флагманских ключей Guardant. Многие наши клиенты выбирают именно эти модели в виду их уникальных защитных характеристик. Выпуская пятое поколение ключей, мы стремимся предвидеть появление новых угроз, а также предложить нашим клиентам новые функциональные возможности», - сказал руководитель направления Guardant Тимофей Матреницкий.