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Filestone использует Guardant Station для управления лицензиями

Filestone, разработчик системы контролируемого файлового обмена Filestone MFT, выбрала платформу Guardant SLK и комплексную систему управления лицензированием Guardant Station для защиты своего продукта от несанкционированного копирования и для защиты клиентов от установки небезопасных копий своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Перед разработчиком стояла задача управления лицензиями. Надежная индикация лицензии стала одним из приоритетов недавнего крупного обновления. Для решения этой задачи Filestone использовал платформу Guardant SLK и систему Guardant Station от компании «Актив». Guardant SLK — это набор инструментов для защиты приложений от реверс-инжиниринга и привязки к лицензиям, созданным в системе управления лицензированием Guardant Station.

Сегодня Filestone использует Guardant Station для защиты собственного ПО от несанкционированного копирования, а также для защиты клиентов от последствий непредумышленного или злонамеренного использования сторонних нелицензионных программ, которые их распространители выдают за Filestone MFT. Это способ устранить метод вредоносного внедрения в ключевые информационные потоки клиентов.

«Главным преимуществом Filestone MFT является его концепция: передаваемые данные не хранятся после передачи, все транзакции видят и согласуют ответственные лица. Мы не делаем облачный диск, не раздаем широкие права, не идем в смежные ниши, в которых хорошо себя чувствуют другие специализированные компании. Мы улучшаем продукт, которые уже одобрили наши клиенты. Это лидеры своих рынков, мнение которых эти рынки создает. Когда встал вопрос организации лицензионной защиты импортонезависимого продукта, опыт направил нас в Guardant. Это было верное решение», – отметил директор по маркетингу Filestone Алексей Лисовицкий.

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