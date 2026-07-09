Получите все материалы CNews по ключевому слову
IT Universe Filestone MFT российская платформа корпоративного файлообмена
Filestone MFT позволяет передавать файлы любого объёма под наблюдением специалистов по информационной безопасности, которые контролируют файловый обмен и получают в своё распоряжение гибкие групповые и персональные настройки, автоматические проверки, систему согласований с поддержкой филиальной структуры, логирование передач и другие функции управления корпоративной информацией.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
IT Universe и организации, системы, технологии, персоны:
|IT Universe - Filestone - Центр бизнес-технологий, ЦБТ 7 4
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2389 1
|Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 428 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 2
|Россия - РФ - Российская федерация 164969 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14775 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.