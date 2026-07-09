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IT Universe Filestone MFT российская платформа корпоративного файлообмена

IT Universe - Filestone MFT - российская платформа корпоративного файлообмена

Filestone MFT позволяет передавать файлы любого объёма под наблюдением специалистов по информационной безопасности, которые контролируют файловый обмен и получают в своё распоряжение гибкие групповые и персональные настройки, автоматические проверки, систему согласований с поддержкой филиальной структуры, логирование передач и другие функции управления корпоративной информацией. 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2026 Filestone стал частью компании «АйТи Юниверс» 1
09.06.2026 «Онланта» и Filestone объединили усилия для импортозамещения в контролируемом файлообмене 1
05.02.2026 Axoft стала дистрибьютором Filestone MFT 1
25.09.2025 Обновлена российская платформа корпоративного файлообмена Filestone MFT 1
03.07.2025 Filestone использует Guardant Station для управления лицензиями 1
18.03.2025 Filestone MFT 2.3 — обновление российской системы управляемой передачи файлов 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

IT Universe и организации, системы, технологии, персоны:

IT Universe - Filestone - Центр бизнес-технологий, ЦБТ 7 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2389 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 428 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34509 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 3
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 619 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7891 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14161 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24211 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27218 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1134 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1010 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25326 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8171 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13794 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13645 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10227 1
Оповещение и уведомление - Notification 5830 1
Файлообменная технология - File sharing 243 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13130 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5153 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9326 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2730 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9934 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9221 1
Актив - Рутокен Guardant 70 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1664 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5651 1
Лисовицкий Алексей 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 164969 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14775 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1877 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2988 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11489 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 1
Blacklist - Чёрный список 704 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 720 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6978 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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