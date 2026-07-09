IT Universe - Filestone MFT - российская платформа корпоративного файлообмена

Filestone MFT позволяет передавать файлы любого объёма под наблюдением специалистов по информационной безопасности, которые контролируют файловый обмен и получают в своё распоряжение гибкие групповые и персональные настройки, автоматические проверки, систему согласований с поддержкой филиальной структуры, логирование передач и другие функции управления корпоративной информацией.