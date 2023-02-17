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Система управления лицензированием Guardant Station включена в реестр российского ПО

Система управления лицензированием Guardant Station, разработанная компанией «Актив», успешно прошла процедуру проверки и была включена в реестр отечественного ПО.

Guardant Station – российская система управления лицензированием ПО. Система позволяет в «два клика» устанавливать лицензионные ограничения программного продукта, не меняя его исходного кода.

Изначально система Guardant Station предполагала работу только с зарубежными средами ОС Windows и СУБД MS SQL. В 2022 г. в соответствии с трендом импортозамещения и всеобщего отказа от зарубежных продуктов в ней была реализована поддержка СУБД PostgreSQL и ОС Linux. В результате у пользователей системы Guardant Station, вендоров ПО, появилась возможность использовать отечественный технологический стек и уйти от зависимости инфраструктуры от иностранных ИТ-продуктов.

Тимофей Матреницкий, руководитель направления Guardant компании «Актив», сказал: «Тренд импортозамещения, который уже несколько лет присутствует на российском рынке, приводит к постепенному отказу корпоративных пользователей от зарубежных продуктов в пользу отечественных. Компании справедливо боятся столкнуться с ситуацией, когда иностранное ПО или оборудование станет недоступным, прекратится поддержка либо регулятор предпишет в сжатые сроки перейти на безопасные отечественные аналоги. Сейчас происходит масштабное перестроение рынка. И Guardant как российский поставщик целой экосистемы инструментов для управления продажами и лицензирования ПО находится в центре этого процесса».

Система Guardant Station – это полностью отечественная разработка, созданная специалистами бизнес-направления Guardant российской компании «Актив». Система служит единым центром знаний вендора о программных продуктах, клиентах, лицензиях и продажах, помогая координировать работу отделов компании-разработчика. Guardant Station доступна в двух вариантах: облачном, расположенном на серверах Guardant, и коробочном, который вендор разворачивает в собственной инфраструктуре.

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