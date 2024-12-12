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Афанасенко Арсений



12.12.2024 ГК «Геоскан» начала применять ключи Guardant DL для защиты своего софта 1
30.08.2024 «Геоскан» запускает открытое тестирование FPV-симулятора 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Афанасенко Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 2
Nvidia Corp 3487 1
Pioneer Corporation 423 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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