«Геоскан» разработал ПО с искусственным интеллектом для таксации лесов по снимкам с беспилотников

ГК «Геоскан» разработала программный комплекс «Бор» с искусственным интеллектом для таксации лесов по аэрофотоснимкам с беспилотников. Комплекс автоматически обрабатывает снимки, создает векторные карты расположения деревьев и формирует отчеты о породном составе и запасах древесины. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

С помощью нейросетей, обучаемых на собственных датасетах «Геоскана», ПО проводит автоматическую сегментацию лесных угодий, определяет сухостой и границы крон деревьев, классифицирует их по породному составу и рассчитывает таксационные характеристики выдела. На основе полученных данных «Бор» формирует отчеты о запасах древесины и векторные карты, которые можно загружать в GPS-приемники, сторонние программы, геоинформационные системы и веб-порталы.

При наличии в границах выдела ранее неизвестных нейросети пород программа может «вслепую» классифицировать деревья методами машинного обучения. Группы похожих деревьев объединяются в слои, а породу назначает оператор.

Программный комплекс «Бор» прошел успешное тестирование в пилотном проекте по определению характеристик лесов на юге острова Сахалин. Сравнение данных аэрофотосъемки с данными лесоустройства показало, что результаты находятся в пределах допустимой погрешности.

«Работа нейросетей в комплексе с БАС дает точность, сравнимую по качеству с результатом сплошного перечета и соответствующую требованиям Лесоустроительной инструкции. При этом не нужно тратить время на пешее прохождение часто труднодоступных участков и ручную обработку данных. «Бор» станет эффективным инструментом для управления лесным хозяйством и для освоения новых территорий», — сказал руководитель отдела разработки ПО ГК «Геоскан» Арсений Афанасенко.

