«Геоскан» запускает открытое тестирование FPV-симулятора

Группа компаний «Геоскан» объявила о запуске открытого тестирования нового продукта — симулятора полетов от первого лица для образовательных квадрокоптеров линейки «Геоскан Пионер». До 30 сентября любой желающий сможет потренироваться в мастерстве пилотирования в программе Pioneer Drone Sim.

Pioneer Drone Sim — это реалистичный FPV-симулятор, созданный для освоения и совершенствования навыков пилотирования, съемки фото и видео без риска повредить беспилотник. В ПО представлено два квадрокоптера: «Геоскан Пионер Базовый» (с модулем FPV) и «Геоскан Пионер FPV». Первый подходит для обучения основам пилотирования, а второй — для отработки трюков и новых рекордов на гоночных трассах. Реалистичность симулятора достигается за счет физики, повторяющей параметры беспилотников линейки «Геоскан Пионер», и применения физической модели распространения света в пространстве, которая используется для отрисовки полетных локаций. Пользователи могут выбирать территории, гоночные трассы, полетные миссии, а также время суток и погодные условия (ветер, туман, дождь). Управление происходит при помощи геймпада или совместимого радиопульта.

В симуляторе доступно три режима полета. Acro (Acrobatic) характеризуется полностью ручным управлением без стабилизации и подходит для гонок, отработки трюков и маневров. В Angle пилотирование происходит плавно за счет стабилизации по горизонту с ограничением углов наклона, этот режим предусмотрен для обучения начинающих операторов БВС. PosHold (FullStab) обеспечивает стабильный полет без необходимости постоянных корректировок за счет удержания дроном позиции и высоты, он создан для выполнения точных маневров и съемки с заданной позиции.

«В будущем планируется совершенствовать продукт, предоставив пользователям больше возможностей для реализации творческого потенциала. Например, появится возможность собирать свои конфигурации квадрокоптеров с полезной нагрузкой, совместимой с линейкой «Геоскан Пионер», проводить онлайн-состязания, создавать собственные трассы. Обратная связь, которую мы получим в результате тестирования, поможет добавить и другие интересные, востребованные функции в следующие обновления», — отметил руководитель отдела разработки ПО ГК «Геоскан» Арсений Афанасенко.

Протестировать симулятор может каждый. Чтобы получить дистрибутив, необходимо заполнить форму, нажав кнопку «Попробовать» на странице продукта. Ответным письмом на электронную почту будет направлена ссылка на скачивание программы.

Pioneer Drone Sim совместим со следующими операционными системами: Windows 10, 11; Ubuntu 20.04.6, x64; Astra Linux SE 1.7.5, x64.

Рекомендуемые технические требования для установки симулятора: минимальные — CPU i3 12100, 16Gb RAM, Nvidia 1650; средние — CPU i5 / Ryzen 5, 16Gb RAM, Nvidia 1650; оптимальные — CPU i7, RTX2060 / Radeon 5699M.