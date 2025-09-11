«Форсайт» использует продукты Guardant для лицензирования и защиты флагманской BI-платформы

В рамках стратегического партнерства «Форсайт» и Guardant реализован проект по импортозамещению в сфере лицензирования продуктов «Форсайт». Благодаря интеграции технологий защиты ПО Guardant от компании «Актив» в флагманский продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» вендор осуществил полноценный переход на отечественный стек лицензирования. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Флагманская разработка компании «Форсайт. Аналитическая платформа» – система аналитики данных, предназначенная для бизнес-пользователей. Платформа дает возможности для импортозамещения BI и IBP-систем. Она включена в реестр отечественного ПО Минцифры, имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие четвртому уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), пятому классу защиты (согласно РД СВТ) и техническим условиям.

Основной целью данного проекта стало достижение компанией «Форсайт» полной технологической независимости в области лицензирования корпоративных аналитических решений. Для этого компания приняла решение об интеграции технологий Guardant в продукт «Форсайт. Аналитическая платформа». Продукты Guardant были выбраны вендором как современные российские решения для защиты программного обеспечения от несанкционированного копирования и распространения, которые уже доказали свою эффективность в проектах импортозамещения.

Проект предусматривал комплексное внедрение решений Guardant. Системы Guardant Station для управления лицензиями, программных ключей Guardant DL для доставки и активации лицензии и менеджера сетевых лицензий Guardant Control Center для корпоративных клиентов.

Заказчик системы на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» активирует на своем сервере сетевой программный ключ Guardant DL, используя серийный номер. Сервер лицензий Guardant Control Center обеспечивает доступ к лицензии по сети и контролирует соблюдение лицензионных ограничений для продукта «Форсайт. Аналитическая платформа». Валидная лицензия разрешает доступ ко всем функциональным возможностям платформы как в настольных, так и в веб-приложениях, обеспечивая стабильную и контролируемую работу. Сервер лицензий обеспечивает простоту и гибкость лицензирования продукта компании «Форсайт», контролирует количество одновременно работающих на аналитической платформе пользователей.

«Мы постоянно развиваем наш продукт «Форсайт. Аналитическая платформа», в том числе активно расширяем возможности лицензирования. Компания «Актив» обладает обширным опытом в области разработки средств защиты информации, и задача нашего сотрудничества – полностью перейти на российское ПО для лицензирования продукта «Форсайт. Аналитическая платформа и работы с лицензией», – отметил директор по производству «Форсайт» Роман Михеев.

«Сотрудничество с компанией «Форсайт» имеет для нас стратегическое значение. Аналитика данных — один из ключевых сегментов, куда направлено наше внимание, и мы гордимся возможностью работать с лидером в этой области. Надеемся, что платформа Guardant предоставит «Форсайт» возможности гибкого лицензирования и эффективной монетизации их программных решений и откроет новые перспективы на рынке ИТ», – сказал Михаил Чухломин, руководитель направления Guardant компании «Актив».