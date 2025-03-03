Renga Software настроила сетевое лицензирование ПО для проектирования объектов строительства с помощью продуктов Guardant

Компания Renga Software перевела свои программные продукты на систему защиты и лицензирования Guardant SLK и программные ключи Guardant DL. Программный ключ Guardant DL позволил в короткие сроки выстроить сетевое лицензирование системы Renga в редакциях Renga Standard и Renga Professional. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Сегодня сетевое лицензирование выгодно организациям, имеющим в своем штате большое количество сотрудников, одновременно пользующихся одним продуктом, но в разные периоды вовлеченных в другие рабочие процессы (например, контроль стройки, командировки и пр.).

Сегодня более 1 тыс. организаций пользуются BIM-системами Renga Standard и Renga Professional. Среди них – проектные и строительные компании, ориентированные как на гражданские, так и на промышленные объекты строительства, среди которых есть частные и государственные организации. Увеличение числа пользователей в крупных заказчиках потребовало от Renga Software вкладывать при разработке продуктов такие возможности управления лицензиями продуктов, которые бы позволили обеспечить пользователям мобильность; сократить затраты на техническое обслуживание лицензионного программного обеспечения; оптимизировать затраты на приобретение и техническое обслуживание программных продуктов; настроить возможность как локального, так и сетевого лицензирования; защитить софт от нелегального использования (пиратства).

Renga Software выбрала продукты Guardant по нескольким причинам. Продукты Guardant хорошо известны разработчикам ПО. Сегодня более 85% российского рынка продуктов для защиты и лицензирования программного обеспечения принадлежит компании «Актив» (разработчику Guardant). В планах компании — максимальное расширение возможностей продукта в первую очередь с учетом потребностей российских компаний. Еще одним фактором для выбора решений Guardant стал позитивный опыт их использования в продуктах компании «Аскон» («Компас-3D», PLM-комплексе «Аскон») и консорциума «Развитие», куда входят компании-разработчики инженерного программного обеспечения.

В ходе проекта реализована современная и простая система активации лицензии как на сервере предприятия, так и на компьютере пользователя. Теперь Renga Software использует в своем продукте программную защиту, которая предусматривает возможности сетевого лицензирования.

Благодаря сетевому лицензированию управление лицензиями стало более простым и эффективным, и пользователи получили своевременный доступ к нужному продукту. Появилась возможность временного заимствования лицензии из общего пула лицензий предприятия в случае командировки или работы из дома без доступа в локальную сеть предприятия, постановка в резерв лицензии за определенными пользователями для возможности беспрерывного доступа к программному обеспечению.

Также новая система Renga аналогична системе защиты и лицензирования продуктов «Аскон» и консорциума «Развитие». Это дает возможность совмещать продукты компаний на одном программном или аппаратном ключе при поставке заказчику, а также дополнять имеющиеся у заказчиков ключи обоих типов решениями Renga.