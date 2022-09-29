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Подтверждена совместимость продуктов Guardant и операционной системы «Ред ОС»

Бизнес-направление Guardant компании «Актив», специализирующееся на разработке решений для лицензирования, защиты и управления продажами ПО, и компания «Ред софт», разработчик российской программного обеспечения, подтвердили совместимость и корректность работы аппаратных ключей Guardant и программных ключей Guardant DL с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Платформа Guardant – российская экосистема программных и аппаратных продуктов, созданная для защиты, лицензирования и управления продажами тиражируемого ПО. Платформа включает в себя множество компонентов, в т.ч. программные ключи, внесенные в реестр отечественного ПО и предназначенные для защиты продуктов, продаваемых через Интернет, и аппаратные ключи с безопасным хранилищем данных и встроенной криптографией.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

Тимофей Матреницкий, руководитель направления Guardant компании «Актив»: «Устойчивый тренд перехода на отечественные решения наблюдается на рынке России довольно давно. Многие клиенты Guardant, вендоры программных продуктов, постепенно адаптируют или полностью переводят разработку своего ПО на российские операционные системы. В связи с этим подтверждение совместимости платформы Guardant и операционной системы “Ред ОС” - это последовательный и необходимый шаг в направлении импортонезависимости и кибербезопасности для российских разработчиков ПО».

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Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Адаптация программного обеспечения под российские операционные системы, в частности под “Ред ОС”, – важный шаг на пути создания комплексных решений и, как следствие, скорейшего достижения технологического суверенитета. Тот факт, что разработчики проприетарных продуктов видят в этом необходимость, показатель развития отечественной ИТ-отрасли. Благодарим компанию “Актив” за плодотворное и долгосрочное сотрудничество».

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