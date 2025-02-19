Разделы

Безопасность Техническая защита
|

Компания «Актив» представила новый продукт Guardant Chip

Компания «Актив» объявила о выпуске на рынок аппаратных ключей Guardant Chip для лицензирования и защиты умных устройств и оборудования. В отличие от USB-моделей, Guardant Chip интегрируются с помощью монтажа непосредственно на печатную плату в различных программно-аппаратных комплексах и оборудовании.

Аппаратные ключи Guardant Chip позволяют защищать и лицензировать как программное обеспечение, так и умные устройства, внутри которых работает программный код: телекоммуникационное оборудование, промышленные станки, камеры наблюдения, медицинское оборудование и др. Благодаря форм-фактору ключ размещается непосредственно на плате устройства, экономя место и повышая уровень защищенности. Такой подход позволяет защищать от реверс-инжиниринга и минимизировать риски утечки интеллектуальной собственности, а также лицензировать функциональность устройства на уровне ПО.

Аппаратные ключи Guardant Chip – это интегральные микросхемы, обеспечивающие надежную защиту ПО от реверс-инжиниринга, копирования и модификации, а также поддерживающие механизм удаленного обновления. Ключи Guardant Chip обладают встроенным криптомодулем, защищенной энергонезависимой памятью, шифрованным протоколом обмена данных и уникальным ID.

Ключи не требуют установки драйверов и поддерживают ряд операционных систем. Ключи Guardant Chip по функциональным возможностям в части защиты и лицензирования ПО предоставляют те же возможности, что и USB-ключи Guardant. Они легко интегрируются в экосистему Guardant, и благодаря форм-фактору открывают новые возможности производителям умных устройств и оборудования. Аппаратные ключи могут содержать как локальные лицензии, так и раздавать их по сети на другие устройства. Интеграция защищаемой программы с ключом может быть сделана как посредством простого API, так и в несколько кликов с помощью утилиты автоматической защиты. Также имеется возможность перенести часть кода приложения для последующего исполнения внутри ключа.

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился
Бизнес

Технические характеристики: размер: 5x5 мм; способ монтажа: SMD; тип корпуса: QFN48; поддержка работы в виртуальных средах; до 64 КБ защищенной памяти; до 128 КБ для загружаемого кода; температура воздуха при работе ключа от -40 до +85 °C; рабочая влажность воздуха, %: от 0 до 90.

Михаил Чухломин, руководитель направления по развитию бизнеса Guardant компании «Актив», сказал: «Государственный курс на технологическую независимость создал целый пласт новых программно-аппаратных комплексов и оборудования российского производства, в которых востребованы технологии Guardant. Решения в виде чипа для защиты и лицензирования являются наиболее оптимальными, поскольку предоставляют высокий уровень безопасности, гибкость лицензирования и могут быть легко интегрированы в различные устройства и системы. Мы рады видеть, что технологии Guardant способствуют процессу импортозамещения. Наша команда стремится к созданию инновационных продуктов, которые не только соответствуют современным техническим требованиям, но и обеспечивают высокий уровень защиты и лицензирования софта и оборудования».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Microsoft вырезала из Windows 11 функцию масштабной слежки после того, как она годами шпионила за пользователями

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще