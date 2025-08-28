Система Guardant обеспечивает гибкое лицензирование промышленной платформы «Каскад»

Компания «СибКом Цифра» использует для управления лицензированием флагманского продукта – универсальной цифровой платформы «Каскад» – программные и аппаратные ключи Guardant от компании «Актив». Этот переход позволил создать гибкую, масштабируемую и безопасную систему защиты ПО, соответствующую актуальным требованиям промышленных предприятий.

В ходе проекта было внедрено комплексное решение, состоящее из следующих компонентов: Guardant Station – системы управления лицензированием, Guardant DL – программных ключей, Guardant DL Trial – временных лицензий, Guardant Sign – аппаратных USB-ключей. Использование различных моделей ключей, возможность модульного лицензирования компонентов, простое масштабирование от отдельных рабочих мест до распределенных систем дают конечным пользователям и разработчику отличные возможности по подбору и использованию оптимальных решений. Например, появилась возможность проводить учебные курсы с минимальными затратами на учебные лицензии с помощью временных лицензий DL Trial.

Для разработчика платформы «Каскад» важнейшими результатами внедрения стали снижение операционных издержек, упрощение процессов дистрибуции, возможность быстрого обновления лицензий, улучшенная защита от неавторизованного использования. Для пользователей новая система лицензирования принесла гибкие схемы лицензирования, простоту управления правами доступа, возможность экстренного восстановления лицензии.

Существенно повысилось удобство управления лицензиями благодаря автоматизации процессов продажи и распределения лицензий с личным кабинетом Guardant Station. Сейчас возможно выполнить простой перенос лицензий между различными устройствами, а также активировать лицензию офлайн на компьютере, не подключенном к интернету, если корпоративные правила безопасности требуют наличие закрытого периметра.

Глубокая интеграция лицензирования с помощью Guardant Licensing API и реализация резервирования лицензий вкупе с интеграцией с модульной архитектурой платформы позволяют не только более эффективно разрабатывать собственные решения, но и дает возможность по интегрированию в систему лицензирования платформы «Каскад» модулей от сторонних разработчиков или создания ОЕМ-решений на базе платформы с тем же эффективным и простым механизмом лицензирования.

«Команда разработчиков «Каскад» продолжает совершенствовать систему лицензирования, делая её более гибкой, отказоустойчивой и удобной для пользователей. Благодаря использованию API Guardant удалось глубоко интегрировать задачи по защите и лицензированию в процессы компании, а также реализовать резервирование для повышения надежности системы. Новые возможности станут доступны уже в 12 пакете расширений, запланированном к выпуску осенью 2025 г.», – сказал Дмитрий Сарбашев, заместитель технического директора компании «СибКом Цифра».