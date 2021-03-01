Программные ключи Guardant DL компании «Актив» включены в реестр отечественного ПО

«Актив» объявила о том, что программные ключи Guardant DL, предназначенные для контроля распространения и контроля использования программного обеспечения, включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Таким образом, в реестр теперь внесены все программные продукты Guardant.

Программные ключи Guardant DL являются полностью российской разработкой, созданы специалистами компании «Актив». С их помощью решаются задачи лицензирования ПО, для которых не подходит использование физического носителя лицензии.

Ключи Guardant DL позволяют реализовывать весь спектр моделей лицензирования, включая ограничение функций, времени, конкурентных лицензий и многое другое. Программные ключи обладают всеми возможностями аппаратных ключей Guardant и полностью совместимы с ними.

Линейка Guardant также включает решение Guardant Armor для защиты ПО от реверс-инжиниринга и модификаций и систему управления лицензированием Guardant Station. Семейства Guardant представляют собой полный комплекс продуктов и решений мирового уровня для защиты и лицензирования ПО.

«Вступление в силу с 1 января 2021 года поправок в Налоговый кодекс РФ отменило нулевую ставку НДС на продажу прав на программное обеспечение и прав на пользование им по лицензии. Исключение составляет лишь софт, вошедший в реестр отечественного ПО. Данные поправки, безусловно, отразятся на расстановке сил среди российских и зарубежных вендоров. Продукты Guardant - полностью отечественная разработка, поэтому изменения в налоговом кодексе никак не повлияют на их стоимость», - прокомментировал изменения руководитель направления Guardant Тимофей Матреницкий.