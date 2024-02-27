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Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»

Компании «Актив», МГК «Гранд» и РОСА подтвердили совместимость и корректность работы программы «ГРАНД-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция. Об этом CNews сообщили представители РОСА.

МГК «Гранд» использует практически всю линейку ключей Guardant для защиты от нелегального копирования и использования своих программных продуктов – Guardant Sign, Guardant Code, включая модели с извлекаемой flash-памятью формата microSD и часами реального времени.

В результате серии тестовых испытаний подтверждена совместимость операционной системы ОС «РОСА Кобальт» с программой для автоматизации определения сметной стоимости строительства и учета выполненных работ «ГРАНД-Смета» и аппаратным ключом Guardant Code. Теперь пользователи операционной системы «РОСА Кобальт» могут использовать удобный инструмент для составления и проверки проектно-сметной документации под защитой Guardant.

Программа «Гранд-Смета» предназначена для автоматизации определения сметной стоимости строительства и учета выполненных работ.

Guardant Code — семейство аппаратных ключей для контроля распространения и использования программных продуктов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. К главным преимуществам данного семейства относятся возможность загрузки части кода защищаемого ПО в память ключа, а также полная кроссплатформенность – устройства Guardant Code могут работать на любом оборудовании с USB-интерфейсом и в любой операционной системе.

ОС «РОСА Кобальт Рабочая станция» — универсальная операционная система общего назначения, подходит для оснащения рабочих мест пользователей в корпоративной среде, где важна защита информации.

Тимофей Матреницкий, руководитель направления Guardant, компания «Актив»: «Guardant Code — семейство флагманских ключей в линейке Guardant. На протяжении многих лет разработчики «Гранд-Смета» используют наши решения от нелегального копирования и использования. Благодаря новой совместимости с операционной системой РОСА Кобальт пользователи получают комплексное решение с новыми возможностями».

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Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА: «Подтвержденная совместимость решений компании РОСА и «Актив» не только укрепляет наш альянс, но и подчеркивает принципы безопасности и функциональности наших продуктов. Успешная интеграция «Гранд-Смета» и Guardant Code в операционную систему «РОСА Кобальт» является отражением нашей постоянной готовности к инновациям и соответствию высочайшим стандартам качества».

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Компания «Актив» — российский разработчик и поставщик систем и программно-аппаратных средств информационной безопасности, крупнейший в России производитель электронных идентификаторов, электронных ключей и решений для защиты программного обеспечения.

Научно-технический центр информационных технологий РОСА — ведущий российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА Хром», «РОСА Фреш», «РОСА Барий», «РОСА Кобальт» и «РОСА Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

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