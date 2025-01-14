Тернавская Анна
Тернавская Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1089 3
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
|Directum Solo 51 2
|Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 2
|Актив - Рутокен Guardant 52 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
|Apple iPadOS 104 1
|Apple iPad 3860 1
|Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
|Google Android 13994 1
|Apple iOS 7809 1
|Анфимов Павел 48 2
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