Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен»

Компании «Актив» и Directum подписали сертификат совместимости, подтверждающий, что USB-токены и смарт-карты «Рутокен» полностью совместимы с мобильным приложением Directum Solo для ОС Android. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Тестовые испытания проводились для устройств «Рутокен»:

- линейка «Рутокен ЭЦП 3.0»: USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0», смарт-карты и USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC», USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 Bluetooth».

- линейка «Рутокен ЭЦП 2.0»: USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» и «Рутокен ЭЦП 2.0 2100 Type-C», USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», USB-токены «Рутокен ЭЦП Bluetooth».

Активные USB-токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают защищенное хранение ключей электронной подписи, формируют ЭП «на борту» устройства, а также являются средствами строгой двухфакторной аутентификации.

Устройства представляют собой полнофункциональные аппаратные СКЗИ, сертифицированы ФСБ и ФСТЭК*. Операции выполняются без извлечения ключа в память компьютера. Часть устройств из линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», помимо традиционного контактного интерфейса, оснащены бесконтактным интерфейсом NFC или Bluetooth Low Energy, что позволяет подписывать документы на смартфонах и планшетах. Также устройства линейки 3.0 отличает повышенная производительность криптографических и файловых операций.

* кроме» Рутокен ЭЦП 3.0 Bluetooth». Устройство подходит для неквалифицированной электронной подписи.

Приложение Directum Solo создано специально для руководителей. С его помощью пользователь может работать в системе Directum RX со смартфона или планшета: согласовывать документы, выносить резолюции, отправлять поручения и контролировать их выполнение.

Ранее для подписания юридически значимых документов в приложении Directum Solo требовалось устанавливать сертификат ЭП на мобильное устройство или подключать электронный идентификатор «Рутокен ЭЦП Bluetooth» первого поколения. С выходом на рынок новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» у пользователей появилась возможность подключать активные криптографические токены через разъем Type-C или использовать бесконтактные устройства из той же линейки, задействуя беспроводной канал NFС или Bluetooth.

«С использованием “Рутокен” подписывать документы в Directum Solo для Android смогут руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели, которые получили сертификаты электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС, — сказала Анна Тернавская, руководитель направления мобильной разработки компании Directum. — В широкой линейке “Рутокен ЭЦП 3.0” каждый может выбрать для себя предпочтительный тип устройства и использовать его как с компьютера/ноутбука, так и с мобильных устройств. Подписывать документы с помощью “Рутокен” в Directum Solo не только безопасно, но и удобно».

«Работая на бегу, отдыхе или в командировке, под рукой всегда есть мобильный гаджет. Теперь возможно утверждать или подписывать документы прямо на мобильном устройстве с ОС Android. С приложением Directum Solo и устройствами “Рутокен ЭЦП 3.0 NFC” это просто и безопасно. Спасибо коллегам из Directum за тесное сотрудничество и оперативную интеграцию», — отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив».

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Компания «Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения для аутентификации и электронной подписи под брендом «Рутокен», а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Бизнес-направление AKTIV.CONSULTING оказывает услуги в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.