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В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен»

«Актив» и Directum успешно завершили тестирование совместимости USB-токенов и смарт-карт @Рутокен@ с мобильным приложением Directum Solo для ОС iOS и iPadOS версии 16.2 и новее. Тестовые испытания проводились для USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «3.0 NFC» (в том числе с разъемами Type-C). По результатам испытаний партнеры подписали соответствующий сертификат совместимости.

Продукты линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «ЭЦП 3.0» на USB-токенах и смарт-картах — это полнофункциональные СКЗИ, которые сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России.

Благодаря активным USB-токенам и смарт-картам руководители могут оперативно и безопасно подписывать электронные документы удаленно в приложении Directum Solo с устройств Apple iPhone или iPad. В моделях «Рутокен» электронная подпись не покидает пределов носителя и не копируется в оперативную память компьютера или телефона. Криптографические токены можно подключить через разъем Type-C или с помощью беспроводного канала NFC.

«Компания «Актив» продолжает расширять спектр совместных решений с разработчиком одной из самых востребованных систем управления электронными документами, компанией Directum. Новым вектором интеграции наших продуктов стала востребованная у пользователей возможность подписывать документы на мобильных устройствах на iOS», — сказал Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив».

«Теперь пользователи Directum Solo могут подписывать документы электронной подписью с помощью токена на iPhone и iPad. Мы поддержали различные модели продуктов «Рутокен» от ведущего производителя компании «Актив». Поэтому сейчас у руководителей есть выбор — подписывать документы привычным способом через USB-токен или бесконтактно с помощью смарт-карты или токена с NFС-чипом», — сказала Анна Тернавская, руководитель направления мобильной разработки компании Directum.

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