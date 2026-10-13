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Загитов Артур
СОБЫТИЯ
|13.10.2026
|Ученые МФТИ научились «упаковывать» нейросети без потери качества 1
|04.04.2023
|Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Загитов Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 387 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1106 1
|Hugging Face 86 1
|Такском - Taxcom 256 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Актив - Рутокен Guardant 71 1
|Такском Файлер 10 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 461 1
|Актив - Рутокен ЭЦП PKI 211 1
|Анфимов Павел 60 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168749 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.