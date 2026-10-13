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Индексная книга (каталог) CNews*
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Загитов Артур

СОБЫТИЯ


13.10.2026 Ученые МФТИ научились «упаковывать» нейросети без потери качества 1
04.04.2023 Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC    1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Загитов Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 387 1
Microsoft Corporation - GitHub 1106 1
Hugging Face 86 1
Такском - Taxcom 256 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 993 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1442 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13043 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27193 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4397 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1066 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15567 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14136 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5285 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3290 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 212 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Актив - Рутокен Guardant 71 1
Такском Файлер 10 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 461 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 211 1
Анфимов Павел 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 466 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6243 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1010 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5687 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8583 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1420 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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