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«Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки»

Теперь подписание с помощью мобильного приложения «Госключ» доступно в стандартной поставке — заказная разработка не нужна. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Если у сотрудника уже есть подпись «Госключа», он может использовать ее для подписания кадровых документов. Если ее нет, легко получить новую после регистрации в личном кабинете Directum HR Pro — это бесплатно.

С «Госключом» может не потребоваться предварительно заключать соглашение об электронном взаимодействии работодателя и работника. Необходимо будет только получить согласие сотрудника на КЭДО. Это значит, что Госключ в том числе помогает организовать полностью удаленный прием на работу.

«В новой версии мы сделали возможности по подписанию еще более доступными. Теперь интеграция с Госключом доступна в стандартной «коробочной» поставке. Приложение безопасно, работает быстро и совершенно бесплатно. Для подключения требуется минимальное участие вендора. Если заказчик уже имеет личный кабинет на Госуслугах, а чаще всего это так, и подходящий сертификат юр. лица, то подключение можно выполнить за один час», — сказал Александр Быков, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

Подписание через «Госключ» возможно, если платформа личного кабинета установлена в операционной системе на базе Linux.

Согласно ТК России, «Госключ» — это усиленная неквалифицированная электронная подпись, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

Также в новой версии появилась поддержка работы с программно-аппаратным комплексом «КриптоПро DSS». На его основе компании могут создать собственный облачный удостоверяющий центр для выпуска электронных подписей. В этом случае система работает в закрытом контуре предприятия, данные не передаются за его пределы.

Важно, что в случае с «КриптоПро DSS» соглашение об электронном взаимодействии работодателя и работника заключить нужно обязательно.

Напомним, с помощью no-code-инструментов в Directum HR Pro можно конструировать кадровые бизнес-процессы без программирования: добавлять или удалять этапы, настраивать тексты заданий, менять исполнителей и многое другое.

В новой версии появилась возможность настраивать в визуальном no-code-редакторе интерфейс системы. В зависимости от должности или специализации сотрудника легко изменить набор инструментов в его рабочем пространстве: скрыть лишние элементы и упорядочить нужные. Обложки можно персонализировать за счет изменения логотипа и фона.

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При работе в Directum HR Pro компания может продолжать вести учет в привычной системе. Обмен данными происходит за счет интеграционного решения, которое предлагает новую функциональность.

Теперь из учетной системы регулярно передаются актуальные остатки отпусков, а значит, в Directum HR Pro в любой момент можно увидеть, какое количество дней отдыха доступно сотруднику.

Если документ создан в учетной системе для группы сотрудников, его можно разделить на несколько и отправить персонально, чтобы сохранить конфиденциальность сведений. Пример — единый приказ о премировании всего подразделения. Сотрудник увидит в документе только те данные, которые относятся к нему.

В учетной системе своевременно обновляется информация о приеме нового сотрудника. Сведения передаются перед подписанием документов для приема, а значит, не могут раньше времени попасть в отчет о новых сотрудниках. Если кандидат не принят, документы по нему автоматически удаляются. Также момент проведения приема в учетной системе можно настроить при помощи no-code.

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Из системы Directum HR Pro можно выгружать кадровые документы в формате, который установлен Приказом Минтруда № 578н. Комплект документов для проверяющих органов формируется автоматически и соответствует законодательству.

В версии 2.2 улучшили выгрузку кадровых документов в формате Минтруда: добавили поддержку актуальной XML-схемы для выгрузки. Также обновили версии Directum HR Pro 1.8 — 2.1: теперь и они готовы к работе с актуальной схемой; оптимизировали процесс выгрузки: она выполняется не на рабочем месте сотрудника, а на сервере. Благодаря этому можно выгрузить большой объем документов; из комплекта найденных документов можно выбрать нужные, чтобы получить максимально точную подборку.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы в каждой новой версии Directum HR Pro выходили актуальные для бизнеса обновления. В версии 2.2 мы улучшили и сделали доступным „из коробки“ подписание документов «Госключом», расширили возможности настройки процессов через no-code, усовершенствовали интеграцию с учетными системами. Уже традиционно — в версии поддержали все изменения требований законодательства. Новинки нацелены на то, чтобы Directum HR Pro была системой с высокой степенью готовности «из коробки», при этом оставаясь максимально гибкой и адаптируемой под бизнес-процессы наших клиентов», — сказал Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости, обладают богатыми функциональными возможностями, подходят для стабильной работы десятков тысяч пользователей.

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