Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ

Резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» SafeTech и компания «КриптоПро» получили сертификат соответствия ФСБ России на свою совместную разработку myDSS SDK. Решение для формирования квалифицированной электронной подписи (КЭП) со смартфона позволит интегрировать её поддержку в сторонние мобильные приложения.

Сертификат, выданный ФСБ России на программно-аппаратный криптографический модуль myDSS SDK, удостоверяет, что решение соответствует требованиям к средствам электронной подписи и может использоваться для криптографической защиты информации, в которой не содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Совместное решение SafeTech и «КриптоПро» для формирования КЭП с мобильного устройства – myDSS - было представлено на российском рынке в 2018 г. Новая разработка компаний выводит использование электронной подписи на еще более доступный уровень. Сертификация myDSS SDK позволяет отечественным банкам и компаниям, оказывающим дистанционные услуги, интегрировать сервисы квалифицированной электронной подписи в свои собственные мобильные приложения.

Особенность myDSS SDK - поддержка удобных сценариев получения дистанционного доступа к учетной записи пользователя через мобильное приложение на смартфоне. Кроме того, благодаря новой архитектуре решения, появляется возможность в будущем выдавать сертификаты с помощью Единой Биометрической Системы (ЕБС). Также решение предоставляет возможность подписи документов, содержащих конфиденциальную информацию.