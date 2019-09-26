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«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО»

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«Логика бизнеса» представила новую версию 1.6 продукта «Логика: ЮЗ ЭДО», включающую в себя поддержку формата Универсального передаточного документа и облачной электронной подписи.

«Логика: ЮЗ ЭДО» автоматизирует процессы юридически значимого электронного документооборота, позволяет заверять документы электронной подписью, обмениваться ими с контрагентами, государственными ведомствами или компаниями внутри холдинга. «Логика бизнеса» постоянно совершенствует свой продукт в части производительности и функциональности, а также с учетом новых требований законодательства.

Ключевыми доработками в версии 1.6 являются: поддержка новых форматов документов (Универсальные передаточные документы) в соответствии с приказом от 19 декабря 2018 г. №ММВ-7-15/820@, который с 1 января 2020 г. обязаны соблюдать все компании, работающие с ЭДО. Приказ относится к формату счета-фактуры, формату представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг). На текущий момент можно использовать и новый и старый форматы электронных документов, что позволит провести более плавный переход; обновленный сервис электронной подписи. В новой версии стало возможным использование как локальной, так и облачной электронной подписи, в частности, с использованием «Криптопро DSS». Теперь нет необходимости настраивать каждое рабочее место, все данные хранятся на сервере, предоставляя возможность подписать документы электронной подписью с любого устройства без дополнительных настроек.

Одновременно с работой над версией 1.6 в рамках проектов «Логика бизнеса» реализовала интеграцию с Oracle eBusiness Suite и разработала прототип сервиса генерации полуформализованных документов, который планируется развивать в последующих версиях продукта.

Версия 1.6. прошла независимое нагрузочное тестирование заказчиками, в ходе которого была подтверждена производительность передачи документов контрагентам до 500 тыс. документов в сутки, или более 10 млн в месяц.

Также среди добавленных функций: возможность работать с контрагентами-ИП: приглашать их к ЭДО, отправлять и получать документы; автоматизация рутинных пользовательских операций: отправка, получение и подписание технологических документов. Теперь эти операции могут запускаться по расписанию или наступлению определенного события.

«Мы продолжаем активно развивать свою продуктовую линейку: появление новых форматов документов, увеличение доли обмена неформализованной документацией, особенно внутри холдингов, необходимость легко встраиваться в ИТ-ландшафт организации. В новой версии "Логика: ЮЗ ЭДО" 1.6 особенно хочу отметить подтвержденную высокую производительность продукта, достаточную для обеспечения юридически значимого документооборота даже в очень крупной организации», — сказал Алексей Кислицын, исполнительный директор «Логики бизнеса».

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