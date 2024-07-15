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Компанию «КриптоПро» возглавил Станислав Смышляев

Компания КриптоПро, разработчик средств криптографической защиты информации, сообщает о назначении с 15 июля 2024 г. Станислава Смышляева на должность генерального директора. Об этом CNews сообщили представители «КриптоПро».

Станислав Смышляев в «КриптоПро» с 2009 г. прошел путь от инженера-аналитика до руководителя организации, на этом посту он сменит Наталью Чернову, которая продолжит работать в «КриптоПро» на должности заместителя генерального директора и остается членом Совета директоров.

Станислав Смышляев окончил с отличием МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет вычислительной математики и кибернетики) по направлению «защита информации» (2011 г.), защитил в совете при МГУ имени М.В. Ломоносова кандидатскую (2012 г.) и докторскую (2022 г.) диссертации.

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КриптоПро
Компанию «КриптоПро» возглавил Станислав Смышляев
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Станислав Смышляев имеет ученую степень доктора физико-математических наук и является автором более 60 научных публикаций и монографии в области криптографической защиты информации. Результаты его докторской диссертации внедрены в российские и международные документы по стандартизации в области криптографии, а также много лет применяются в криптосредствах «КриптоПро» и других производителей. Под руководством Станислава Смышляева разработан и стандартизирован ряд криптографических механизмов и протоколов в российских, отраслевых и международных стандартах. Также Станислав является руководителем рабочей группы по криптографическим протоколам в Техническом комитете «Криптографическая защита информации» (ТК 26) и членом наблюдательного совета АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии».

Станислав Смышляев, генеральный директор «КриптоПро»: «Возглавить родную для меня компанию «КриптоПро» – большая честь и ответственность для меня. Как и всегда, мы будем делать все, чтобы наши криптосредства продолжали обеспечивать безопасность и удобство десятков миллионов наших пользователей, продолжим развивать российскую криптографию от математического фундамента до законченных информационных систем».

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