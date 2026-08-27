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НЭК Национальная энергетическая компания НЭК.ТЕХ Нартис НТЦ завод Юнител инжиниринг НТЗМК Энхим ИНКОТНРОЛ РТК-Электро-М ЛЗВО Электрощит-К

НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО - Электрощит-К

Промышленная группа «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания») – это объединение предприятий, которые производят российские продукты и услуги для электроэнергетики и промышленности. В Группу входят предприятия: ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «Мосэлектрощит», ООО «НТЗМК», ООО «Энхим», ООО «НЭК.ТЕХ», ООО «НАРТИС», ООО «ИНКОТНРОЛ», ООО «РТК-Электро-М», ООО «ЛЗВО».

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Судебные дела (6) на сумму 5 094 526 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 3 840 326 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.08.2026 «НАРТИС» открыл новый цех и в 10 раз увеличил мощности по выпуску зарядных станций 2
25.08.2026 Приложение «Нартис Пульт» теперь доступно в App Store: снимать показания счётчика можно со смартфона 6
05.08.2026 «Нартис» поставила 23 быстрые зарядные станции для новых электрозарядных комплексов на трассе М-11 «Нева» 2
14.07.2026 Разработанные «НЭК Тех» приборы учёта аттестованы компанией «Россети» 7
01.07.2026 «НЭК Тех» подтвердил в Минцифры статус аккредитованной ИТ-компании 3
16.06.2026 «НЭК.ТЕХ» провел обучение для сотрудников «Росатом Энергосбыт» 5
11.06.2026 «НЭК.ТЕХ» зарегистрировал 12 новых разработок в Минцифры за пять месяцев 3
28.05.2026 Мобильное приложение «Нартис Пульт» доступно на платформе RuStore 8
21.05.2026 «Нартис» начала поставки ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта Москвы 2
05.05.2026 Устройство сбора и передачи данных «НЭК Тех» включено в реестр Минпромторга 2
01.04.2026 Вдвое выросла прибыль российского производителя электроники, который год назад потряс ростом на 1600% 1
30.03.2026 «Нартис» установил новые зарядные станции в Череповце 2
19.02.2026 Итоги 2025 года «НЭК.Тех»: новые разработки, собственная ЭКБ и расширение географии 5
05.02.2026 Разработанные «НЭК.Тех» приборы учёта прошли аттестацию в компании «Россети» 7
05.02.2026 «Нартис» увеличила выпуск продукции на 17% в 2025 году 3
29.01.2026 «НАРТИС» поставил интеллектуальные приборы учета в «Росатом Энергосбыт» 3
22.01.2026 Прикладное ПО Hmisko от «НЭК.Тех» внесено в реестр Минцифры 1
14.01.2026 В отелях «Точка на карте» и «Игора. Времена Года» появились электрозарядные станции для зарядки электромобилей 2
14.01.2026 «НЭК.Тех» приобрёл ЦИТМ «Экспонента» 1
13.01.2026 «НАРТИС» поставил в Вологду зарядные станции для речного транспорта и электромобилей 2
29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
12.12.2025 «НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность» 5
08.12.2025 Решение «НЭК Тех» получило положительное заключение ФСБ России 3
04.12.2025 Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России 1
26.11.2025 «НАРТИС» поставил 10 станций для сети отелей «3А» 1
14.11.2025 «Нартис» представила новый продукт: систему телемеханики 3
13.11.2025 «НАРТИС» представил новинки российского зарядного оборудования 3
01.10.2025 «НАРТИС» – №1 в рейтинге промышленных предприятий Северо-Запада 2
10.09.2025 «Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края 3
03.09.2025 «Лаборатория Касперского» проверила кибербезопасность умных счётчиков «Нартис» 5
29.08.2025 «НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области 3
25.08.2025 Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде 5
11.08.2025 «НЭК.Тех» разработала ПО для устройств защиты и автоматики серии «Юнит-М300» 2
31.07.2025 Новое ПО «НЭК.ТЕХ» для универсальных модулей связи по стандартам ПАО «Россети» зарегистрировано в Минцифры 6
29.07.2025 Главный производитель «умных» счетчиков получил прибыль больше, чем четыре следующие за ним вместе взятые. Власти проверяют его изделия 8
28.07.2025 «1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг» 2
24.07.2025 «1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг» 2
21.07.2025 В России начинается строительство завода полного цикла по выпуску печатных плат 5
10.07.2025 «Нартис» получил сертификаты соответствия на приборы учёта воды 3
05.06.2025 «НАРТИС» представил новую отечественную зарядную станцию для отелей 3

Публикаций - 48, упоминаний - 153

НЭК и организации, системы, технологии, персоны:

Юнител инжиниринг 4 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 611 3
Миландр ПКК - Милур ИС - Милур Интеллектуальные системы 10 3
Миртек ТД - MIRTEK Group - Миртек – Программные продукты 7 2
НЭК - Мосэлектрощит - МЭЩ 2 2
Ростелеком 10999 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 2
9641 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 949 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1702 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
1С-Рарус 986 2
Системы и Технологии ГК 130 2
Ангстрем-Телеком 13 2
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 1
Softline - ЦИТМ Экспонента - Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента - ЦИТС Экспонента 4 1
РостИнтех 6 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 72 1
RedBees - Ред Бис 4 1
Промэнерго 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5683 1
Dell EMC 5199 1
Cisco Systems 5374 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 1
Lenovo Group 2468 1
HP Inc. 5904 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 797 1
Fortinet 455 1
Telegram Group 2970 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1274 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 369 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 238 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 67 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
ICL ГК - ICL Group 505 1
Blender 53 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 129 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 1
RBI 29 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Интер РАО ЕЭС ПАО - РН-Энерго 5 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 381 4
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 68 4
Газпром ПАО 1497 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
Пассажиравтотранс СПб ГУП 14 2
Росатом Энергосбыт 2 2
НСПК - Национальная система платежных карт 954 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 124 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 347 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1787 2
Интер РАО - ПСК - Петербургская сбытовая компания 7 1
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 9 1
Точка на карте - сеть отелей 12 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 623 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Транснефть 336 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 149 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
En+ Group - Эн+ ГК 38 1
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 9 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 64 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 15 1
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3970 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13977 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6583 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2346 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 2
Мосгортранс ГУП 141 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 3
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26064 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9968 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54332 14
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 11
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 711 9
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 121 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10757 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26977 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5218 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8837 5
УСПД - Устройства сбора и передачи данных 13 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35386 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26559 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36477 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7868 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16449 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2553 4
IEC 62056 - DLMS - Device Language Message Specification - Distribution Line Message Specification - COSEM - Companion Specification for Energy Metering - СПОДЭС - спецификация протокола обмена данными электронных счётчиков 8 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5192 3
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 208 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1063 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1960 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5414 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2501 3
Стандартизация - Standardization 2345 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 493 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13543 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7967 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18239 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1018 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 315 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1219 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2648 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1434 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 568 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3606 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6877 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1260 2
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2466 8
1С:ERP Управление предприятием 853 3
InfoTeCS - ViPNet Client 123 3
FreePik 1867 2
Google Android 15307 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1375 2
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 704 2
Много приложений - RuStore - Рустор 650 2
MathWorks - Simulink 10 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 9 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 383 1
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Microsoft Windows 16951 1
Apple - App Store 3136 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 947 1
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
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IBM Maximo Asset Management 60 1
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РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 1
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Зарецкий Дмитрий 11 11
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Коваль Денис 3 3
Митина Ирина 13 2
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Пивоварчук Оксана 2 2
Руденок Юрий 2 2
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Петровский Дмитрий 6 1
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Азия - Азиатский регион 5939 1
Армения - Республика 2460 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3148 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3479 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 790 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2854 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 790 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 361 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 549 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3362 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 351 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 674 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 181 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4702 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34015 17
Энергетика - Energy - Energetically 5911 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58060 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11829 8
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1255 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5818 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5771 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6818 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21834 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2317 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5146 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8879 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2116 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3885 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1488 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4638 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27473 2
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 13 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7555 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53782 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6743 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4051 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2576 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 336 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6642 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8123 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 297 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 213 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5535 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7067 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3065 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1091 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5131 1
ЕТП - Единая техническая политика 22 1
TAdviser - Центр выбора технологий 481 2
Ведомости 1500 1
РИА Новости 1040 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2458 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Деловой Петербург 40 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 314 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1510 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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