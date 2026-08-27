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НЭК Национальная энергетическая компания НЭК.ТЕХ Нартис НТЦ завод Юнител инжиниринг НТЗМК Энхим ИНКОТНРОЛ РТК-Электро-М ЛЗВО Электрощит-К
Промышленная группа «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания») – это объединение предприятий, которые производят российские продукты и услуги для электроэнергетики и промышленности. В Группу входят предприятия: ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «Мосэлектрощит», ООО «НТЗМК», ООО «Энхим», ООО «НЭК.ТЕХ», ООО «НАРТИС», ООО «ИНКОТНРОЛ», ООО «РТК-Электро-М», ООО «ЛЗВО».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 5 094 526 ₽*
СОБЫТИЯ
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НЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Зарецкий Дмитрий 11 11
|Владимиров Олег 11 10
|Коваль Денис 3 3
|Митина Ирина 13 2
|Новоселов Алексей 6 2
|Трещановский Александр 3 2
|Пивоварчук Оксана 2 2
|Руденок Юрий 2 2
|Плавич Андрей 7 1
|Шереметцев Эдуард 9 1
|Петровский Дмитрий 6 1
|Шкрабляк Николай 1 1
|Филимонов Георгий 2 1
|Квашенкина Ольга 57 1
|Шубный Павел 2 1
|Пронский Александр 2 1
|Сорокалетов Денис 1 1
|Мильцев Евгений 1 1
|Макарян Александр 1 1
|Марченко Руслан 1 1
|Ершов Илья 1 1
|Дружаев Андрей 1 1
|Лужинский Андрей 1 1
|Андрюцкий Павел 1 1
|Мишустин Михаил 790 1
|Гусев Дмитрий 92 1
|Кравченко Константин 101 1
|Васильев Алексей 22 1
|Гусев Владимир 26 1
|Лагунин Дмитрий 7 1
|Качура Сергей 5 1
|Зима Сергей 2 1
|Востриков Денис 17 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 481 2
|Ведомости 1500 1
|РИА Новости 1040 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2458 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Деловой Петербург 40 1
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