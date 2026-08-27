НЭК Национальная энергетическая компания НЭК.ТЕХ Нартис НТЦ завод Юнител инжиниринг НТЗМК Энхим ИНКОТНРОЛ РТК-Электро-М ЛЗВО Электрощит-К

Промышленная группа «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания») – это объединение предприятий, которые производят российские продукты и услуги для электроэнергетики и промышленности. В Группу входят предприятия: ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «Мосэлектрощит», ООО «НТЗМК», ООО «Энхим», ООО «НЭК.ТЕХ», ООО «НАРТИС», ООО «ИНКОТНРОЛ», ООО «РТК-Электро-М», ООО «ЛЗВО».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 6 дел, на cумму 5 094 526 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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