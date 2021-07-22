Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций

В китайском городе Тайюань провинции Шаньси прошел первый полуфинал по двум из шести направлений технологического конкурса «Московский инновационный кластер-Чжунгуаньцунь». Жюри выделило четыре московских компании в треках «Индустрия 4.0» и «Программное обеспечение». В каждом из них участвовало по 10 китайских и российских команд. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о предстоящих полуфиналах, которые пройдут на площадках китайских провинций.

«Всего на конкурс было подано более 700 заявок. Из них 351 от российских техкомпаний, остальные от участников из Китая. Полуфиналистами стали 60 проектов, а в финал пройдут всего 12. Лучшие команды из нашей страны на последнем этапе примут участие в программе развития для освоения китайского рынка и продвижения своего продукта на международной арене», — отметила Наталья Сергунина.

В направлении «Индустрия 4.0» эксперты отметили два российских проекта – стартап Biometric labs занял второе место и получил 100 тыс. юаней (около 1,1 млн руб.), а компания Just Air стала лауреатом. В направлении «Программное обеспечение» третье место занял проект Examus AI Proctoring, он получил 50 тыс. юаней (550 тыс. руб.), лауреатом стала компания Insurion. Лауреатов наградили по 25 тыс. юаней (286 тыс. руб.)

Компания Biometric labs разрабатывает программное обеспечение для защиты экологии от утечек горячей воды, химикатов, нефтепродуктов и газа. Оно уже используется на производствах в Швейцарии и Великобритании. Just Air развивает технологию энергоэффективного улавливания и утилизации углекислого газа с помощью использования фотобиореакторов для культивации микроводорослей. Компания Examus предложила решение Examus Al Proctoring, которое отслеживает поведение тестируемых школьников или студентов во время онлайн-экзаменов. Оно контролирует соблюдение правил экзамена и подходит для всех видов оценки: компьютерные тесты, собеседования с кандидатами и даже традиционные отметки на бумаге. Команда разработчиков из Insurion создала программное обеспечение для страховых компаний, которое собирает и обрабатывает большие данные, чтобы автоматически определить наступление страхового случая и сделать моментальные выплаты на карты клиентов.

22 и 23 июля в Китае пройдет полуфинал, где определят победителей по направлениям «Аппаратное обеспечение» и «Новые источники энергии и новые материалы». 3 и 4 августа состоится полуфинал треков «Медицина и здравоохранение», «Спорт, туризм и креативные индустрии».

Финал конкурса пройдет в сентябре в Пекине, а итоги подведут в октябре. В столицу приедут также лучшие китайские разработчики, участвовавшие в конкурсе. Они получат возможность представить свои технологические решения заказчикам на российском рынке. Оценку и отбор проектов осуществляют эксперты из крупнейших в России и Китае компаний из финансовой сферы, телекоммуникаций, ритейла, производства, медицины и других отраслей, а также представители провинциальных правительств Китая.

Конкурс организован Московским инновационным кластером при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с пекинским научным парком Чжунгуаньцунь.