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Сотрудники Foxconn заработали миллионы на iPhone из краденных бракованных деталей

Безопасность Бизнес Техника
, Текст: Валерия Шмырова

Сотрудники компании Foxconn, которая производит iPhone для Apple, три года продавали на сторону бракованные компоненты, подлежащие уничтожению. Из этих компонентов предприимчивый тайваньский бизнесмен собирал iPhone и продавал их как абсолютно новые и рабочие. Бизнес принес мошенникам $43 млн.

Мошенничество в Foxconn

Сотрудники тайваньского контрактного производителя Foxconn продавали на сторону дефектные компоненты iPhone, из которых потом собирались устройства для нелегальной продажи. Это позволило организатору схемы и его сообщникам заработать около $43 млн за последние три года, пишет Taiwanese Magazine. Напомним, на фабриках Foxconn осуществляется сборка техники для Apple, в том числе iPhone.

Проведенное расследование установило, что один тайваньский бизнесмен через группу работников фабрики Foxconn в Чжэнчжоу доставал бракованные компоненты iPhone, которые по правилам подлежат уничтожению. Из этих деталей он и его сообщники собирали готовые устройства. Потом эти iPhone продавались под видом произведенных в Китае.

Одновременно предприниматель со скидкой продавал дефектные компоненты в сервисные центры, чтобы заработать таким образом на высокой стоимости ремонта iPhone.

Детали схемы

Местная пресса пишет, что в сговоре участвовал менеджмент Foxconn, который отвечает за уничтожение бракованных компонентов. У тайваньского предпринимателя, организовавшего всю схему, был доступ на фабрику — перед покупкой деталей он мог посмотреть на них на складе. После этого бизнесмен делал заказ и на следующий день грузовик забирал товар. Затем компоненты проходили осмотр в здании неподалеку от фабрики, и покупатель рассчитывался с сообщниками.

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Сотрудники Foxconn наживаются, продавая на сторону бракованные компоненты iPhone

С фабрики в Чжэнчжоу тайваньский бизнесмен получал такие запчасти как корпус и сапфировое стекло. В подпольной сборке использовались задние крышки iPhone 8, 8 Plus и X, а также алюминиевая рама iPhone X. В общей сложности мошенники сумели собрать и продать 300 тыс. устройств. От действий злоумышленников Apple ежегодно теряла около $3 млрд. Источник Taiwanese Magazine поясняет, что, например, при производстве iPhone XR, доля бракованных компонентов достигает 7%.

Как все открылось

Taiwanese Magazine пишет, что в итоге тайваньский предприниматель вышел из этого бизнеса, после чего сам отправил Apple электронное письмо, где подробно рассказал о торговле дефектными деталями на фабрике Foxconn. Apple отнеслась к ситуации серьезно и запустила официальное расследование. Его ведет команда обеспечения бизнеса и аудита, которая отчитывается напрямую перед советом директоров. Сам бизнесмен дал Taiwanese Magazine интервью на условиях анонимности.

Бывший председатель Foxconn Терри Го (Terry Guo), комментируя ситуацию, отметил, что в компании работает более миллиона человек, поэтому нет ничего удивительного, что небольшое количество сотрудников может быть замешано в незаконном предприятии. Происшествие расценивается как серьезный удар по репутации Foxconn.

Похожие случаи

Это не первый случай, когда сотрудники Foxconn крадут и перепродают iPhone или компоненты к ним. В 2014 г. один из менеджеров той же фабрики в Чжэнчжоу возглавил группировку из восьми сотрудников, которой удалось украсть 5,7 тыс. iPhone 5 и перепродать их за $1,5 млн. Злоумышленники смогли благополучно вынести телефоны из здания фабрики, и только внутренний аудит обнаружил недостачу.

Позднее в том же году сотрудник Foxconn был арестован китайской полицией за кражу шести корпусов iPhone 6 на фабрике в провинции Шаньси. Украденные компоненты он продал на черном рынке. В 2015 г. замруководителя фабрики в Чжэнчжоу в сговоре с сотрудниками охраны нелегально отгрузил 5 тыс. iPhone 6, присвоив себе полученные деньги.

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