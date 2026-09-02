Инвесторы: На самом деле Китай позорно отстал от Запада в производстве чипов. Разрыв исчисляется десятилетиями

Китайское производство чипов на 22 года отстало от технологий нидерландской ASML. Свои EUV-литографы КНР выпустит лет через 10, пока Тайвань вовсю использует такую аппаратуру на протяжении как минимум последних пяти лет. Даже DUV-литографы, предшественники EUV, Китай научится массово выпускать как минимум через два года, а то и через все пять лет.

Попытка догнать

Китайская индустрия производства полупроводников существенно отстает от технологий Запада, которыми тот охотно снабжает Тайвань. Как пишет TrendForce со ссылкой на аналитику швейцарского финхолдинга UBS Group AG, сейчас возможности Поднебесной сопоставимы с уровнем компании ASML образца 2004 г.

ASML – это нидерландская компания, крупнейший в мире производитель литографов. До торговой войны в 2018 г. США и КНР она беспрепятственно отгружала в Китай свою продукцию и обслуживала ее, но теперь ее в этом сильно ограничивают. Зато ее литографы очень пригодились тайваньской компании TSMC – самому крупному на планете контрактному вендору микросхем. Она производит чипы для Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia и целого ряда компаний. В недавнем прошлом в числе ее клиентов были российские разработчики процессоров.

Потребуется время

К началу осени 2026 г. самыми передовыми литографами были те, что работают с экстремальным ультрафиолетом (EUV). Такие ASML производит и продает годами, и с их помощью можно выпускать микросхемы по сверхтонким техпроцессам, в том числе по 2 нм.

Henry & Co. / Unsplash Китаю нужно еще несколько лет для запуска массового производства литографов

Предыдущее поколение литографов эксплуатирует технологию глубокого ультрафиолета (DUV). Им сверхтонкие нормы не по силам, но и они тоже есть в ассортименте ASML

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS Group AG, своих EUV-литографов у Китая не будет еще около 10 лет. Что до DUV-литографов, то к их массовому выпуску Китай придет в течение двух-пяти лет.

Работа кипит

Китай явно ускоряет разработку передового оборудования для производства микросхем. По данным Bloomberg, UBS Group AG видит признаки прогресса страны в этом направлении – аналитики фиксируют всплеск патентной активности в КНР, особенно в области источников света и лазерных подсистем.

Свою лепту в наращивание темпов разработки Китаем своих литографов вносят и западные санкции. Из-за них ASML лишилась возможности отгружать в КНР EUV-литографы и ремонтировать ранее поставленные. Как пишет TrendForce, от этих ограничений пострадал не только Китай – они ударили по выручке ASML в целом и по ее бизнесу в Поднебесной в частности.

Стремление Пекина к самообеспечению полупроводниками быстро снижает спрос на литографы ASML в этой стране. Согласно последним результатам компании, на Китай приходилось 14% чистой выручки ASML от продаж систем по странам-поставщикам во II квартале 2026 г. В первой четверти 2026 г. этот показатель был равен 19%.

Ничего не помогает

По информации финсервиса BigGo Finance, данные UBS Group AG о многолетнем отставании Китая от ASML в плане производства литографов основаны, в том числе, на информации секретной, поддерживаемой властями Китая инициативы по созданию собственной системы EUV-литографии. В плане значимости для государства и мировой политики ее сравнивают с китайским «Манхэттенским проектом» (Manhattan Project), что отражает огромные ресурсы, стоящие за инициативой. Она считается стратегически важной для амбиций КНР полупроводниковой отрасли.

«Манхэттенский проект» – кодовое название программы США по разработке ядерного оружия в годы Второй мировой войны.

На то, как много ресурсов Китай вкладывает в создание собственных литографов, частично пролило свет проведенное в конце 2025 г. расследовании агентства Reuters. Из него следует, что Китай уже перешел от стадии исследований к созданию прототипа EUV-лазера. К моменту проведения расследования установка проходила испытания. По данным Reuters, концу 2025 г. устройство функционировало и было способно генерировать EUV-излучение, но еще не было готово к использованию в производстве микросхем.

Только вперед

В июле 2026 г. агентство Reuters опубликовало новый отчет. В нем отмечено, что Китай начал массовое производство разработанных внутри страны DUV-литографов. Лидером в этом процессе является Aishengna Electronic Technology Group – малоизвестная китайская государственная компания, расположенная в Шанхае. Как пишет TrendForce, эта фирма, предположительно, наняла команду специалистов из нескольких ведущих отечественных стартапов в области литографии.

Тем временем, китайские производители оборудования для выпуска микросхем набирают обороты, поскольку бум инвестиций в полупроводниковую промышленность Китая создает растущие возможности для внутреннего рынка. Газета South China Morning Post, ссылаясь на Goldman Sachs, прогнозирует рост расходов такую аппаратуру в Китае с примерно $44,3 млрд 2026 г. до $53 млрд в 2027 г. и $60,7 млрд в 2028 г.