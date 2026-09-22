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Amazon Leo Amazon Kuiper Systems Amazon Project Kuiper Amazon KuiperSat

Amazon Leo - Amazon Kuiper Systems - Amazon Project Kuiper - Amazon KuiperSat

Amazon Leo – низкоорбитальная спутниковая система Amazon. Amazon Leo работает на базе первоначальной группировки из более чем 3 000 спутников, соединённых с защищённой глобальной сетью наземных шлюзовых антенн и выделенной оптоволоконной инфраструктурой. Решение также включает линейку компактных высокопроизводительных антенн – Amazon Leo Nano, Amazon Leo Pro и Amazon Leo Ultra.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.09.2026 Uztelecom расширяет возможности спутниковой связи в Узбекистане совместно с Amazon Leo 1
02.04.2026 Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите 2
24.03.2026 Россия запустила первую группировку спутников для создания лучшей версии Starlink 1
01.03.2024 Создана сеть связи, способная работать под водой, в воздухе и космосе 1
31.01.2024 В МФТИ создан терминал космической лазерной связи 3
15.12.2023 Amazon испытал лазерный спутниковый интернет 4
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 1
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 1

Публикаций - 15, упоминаний - 21

Amazon Leo и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3301 10
SpaceX - Space Exploration Technologies 294 10
OneWeb - WorldVU 46 5
Qualcomm Technologies 1988 3
Kometa - Комета 160 2
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 52 2
Cisco Systems - Oort 6 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 2
OneWeb Satellites 4 2
Neuralink 27 1
Telit 22 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 222 1
SES Networks - O3b Networks 8 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 89 1
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 1
Shedding Zmiy - Lifting Zmiy - Хакерская группировка 18 1
Terawave Communications 14 1
SSST - Shanghai Spacecom Satellite Technology - Шанхайская спутниковая научно-техническая компания - Юаньсинь - Yuanxin Satellite - China Spacecom 4 1
Rocket Lab 4 1
Uztelecom - UZ-SAT 1 1
МегаФон 10905 1
X Corp - Twitter 2942 1
Apple Inc 13261 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
ИКС 561 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 958 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 439 1
Globalstar - Глобалстар 193 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 130 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл - Uzmobile 59 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 87 1
Blue Origin 29 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
SoftBank Group 287 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 778 1
Starship Technologies 19 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 1
The Boring Company 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
Boeing 1032 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 117 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3679 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 469 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7418 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3080 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3747 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14104 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9841 5
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18227 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24658 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6515 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7571 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5069 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9368 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6789 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 122 10
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 4
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 64 3
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 124 2
Apple iPhone 6 4860 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 155 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 2
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
SpaceX Crew Dragon 3 1
SSST - Shanghai Spacecom Satellite Technology - Qianfan - Spacesail Constellation 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7682 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
NtechLab FindFace 57 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 1
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ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2496 1
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Путин Владимир 3466 3
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3023 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 205 2
South China Morning Post 96 2
Times 668 1
Optics Express 12 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1288 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11587 1
FT - Financial Times 1302 1
Bloomberg 1643 1
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