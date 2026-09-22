Получите все материалы CNews по ключевому слову
Amazon Leo Amazon Kuiper Systems Amazon Project Kuiper Amazon KuiperSat
Amazon Leo – низкоорбитальная спутниковая система Amazon. Amazon Leo работает на базе первоначальной группировки из более чем 3 000 спутников, соединённых с защищённой глобальной сетью наземных шлюзовых антенн и выделенной оптоволоконной инфраструктурой. Решение также включает линейку компактных высокопроизводительных антенн – Amazon Leo Nano, Amazon Leo Pro и Amazon Leo Ultra.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Amazon Leo и организации, системы, технологии, персоны:
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 473 5
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
|Путин Владимир 3466 3
|Levison Harold - Левисон Гарольд 2 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Завьялов Иван 3 1
|Леонов Алексей 96 1
|Кайгородов Михаил 5 1
|Прохоров Сергей 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.