Китайцы создали навигационную систему, которой не страшны глушилки. Но дадут ее не всем

Китай активно осваивает квантовые технологии для использования в военных целях. Среди них – высокоточная навигация, которой не страшны глушилки и средства подмены сигнала. Иначе говоря, проблема неработающего навигатора, от которой в последние годы страдают миллионы россиян по всей стране, решена еще до ее появления. Новые технологии разрабатываются для нужд армии Китая.

Китайская навигация лучше американской

В Китае ведется разработка технологии квантовой навигации, пишет издание South China Morning Post. Ее главное преимущество перед спутниковой – абсолютная невосприимчивость к технологиям блокировки сигнала.

С 2022 г. россияне по всей стране, особенно в южных регионах и в Москве, регулярно сталкиваются с неработающей навигацией – соединение со спутниками есть, а местоположение определяется в совершенно неправильно. Это – следствие работы глушилок и систем подмены сигнала. Создаваемая в Китае технология будет работать, даже если выкрутить все расположенные поблизости глушилки на максимум.

Квантовая чудо-навигация создается для нужд Народно-освободительной армии Китая (НОАК), уточняет South China Morning Post. К моменту выхода материала не было информации о планах властей КНР делиться этой технологией с кем-либо, в том числе со странами, в которыми у них выстроены хорошие отношения.

Где одна, там и десять

По информации South China Morning Post, квантовая навигация – лишь одна из многих технологий, которую китайские ученые разрабатывают для армии. Военные уточнили, что на нынешнем этапе таких технологий в общей сложности более 10, и все они поступят на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

drobotdean / Freepik Неработающая навигация может стать проблемой не только для военных, но и для мирных жителей

Вся работа ведется при непосредственном участии сотрудников лаборатории суперкомпьютеров в Национальном университете оборонных технологий Китая (National University of Defense Technology). Некоторые из технологий в настоящее время тестируются в реальных полевых условиях, состояние других не уточняется.

На шаг впереди вероятного противника

Против какой страны КНР будет применять квантовые технологии, издание Science and Technology Daily не уточняет. Но США, как известно, тоже ведет разработки по использованию квантовых технологий в навигации.

По информации издания Science and Technology Daily, власти Китая и командование НОАК видят в квантовых технологиях инструмент, способный обеспечить существенное технологическое и, вероятно, стратегическое преимущество перед вероятным противником. Основывается это предположение на выводе ученых том, что квантовые вычисления позволяют обрабатывать поистине гигантские объемы информации за считанные мгновения. Одна из разрабатываемых технологий, к примеру, позволит НОАК оперативно обрабатывать данные, в больших количествах поступающие с фронта.

Чем быстрее информация будет обработана, тем быстрее выжимку фактов получит командование, и тем быстрее оно будет принимать решения, в том числе и по распределению ресурсов. Опрошенные изданием Science and Technology Daily военные уверены, что квантовые технологии способы предоставлять обработанные данные с поля боя почти в реальном времени, несмотря на их большие объемы.

Другая разрабатываемая технология – это квантовые сенсоры. В будущем они может стать неотъемлемой частью ПВО Китая.

С помощью таких сенсоров системы противовоздушной обороны смогут быстро вычислять в небе даже те летательные аппараты, которые специально создавались для ведения скрытых боевых действий. Речь в первую очередь о самолетах-невидимках, которые часто не обнаруживаются классическими радарами.

Из первых уст

По всей видимости, власти и военные Китая всерьез настроены как можно скорее принять квантовые технологии на вооружение. Об этом свидетельствует тот факт, что инженеры, участвующие в их разработке, находятся в постоянном контакте с различными подразделениями армии.

От военных специалисты узнают, что именно они хотели бы получить. Иными словами, они собирают информацию, чтобы лучше понимать потребности солдат в бою.

Тем временем в России

В России тоже нашли способ защитить навигацию от глушилок. Вот только суперсовременные квантовые технологии для этого не задействованы – напротив, используются очень древние решения 15-летней давности.

Как сообщал CNews, проблему с неработающей в России навигацией в декабре 2025 г. решил отечественный интернет-гигант «Яндекс». Он скорректировал алгоритм работы своего сервиса «Карты» – теперь при сбоях GPS больше не будет внезапных телепортов, а отслеживание местоположения останется точным. Теперь все опирается на буквально пошаговую навигацию – точно так же люди шли и ездили по маршруту в начале предыдущего десятилетия, когда современных навигаторов еще не было.