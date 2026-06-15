Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком ИТ в госсекторе ИТ в торговле
|

Минус переводчики, менеджеры и искусствоведы. Китай отменяет 12 тысяч университетских специальностей, которые заменит ИИ

Китайские университеты начали активно пересматривать свои учебные программы, речь идет о полном отказе от ряда традиционных направлений, особенно в сфере искусства и гуманитарных дисциплин. Власти в Китае ликвидируют тысячи традиционных программ, вводя новые направления, связанные с искусственным интеллектом, в ответ на требования рынка и рост безработицы среди молодежи.

Реформа образования

В китайских вузах массово пропадают специальности: они уже устарели из-за технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет South China Morning Post (SCMP). Уже сократили примерно 30% специальностей, чаще всего — искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент.

В июне 2026 г. китайские университеты приступили к масштабной реформе образовательных программ, в ходе которой будут закрыты тысячи устаревших направлений подготовки. Изменения обусловлены быстрым развитием ИИ-технологий технологической трансформацией экономики, а сама реформа направлена на более тесную привязку высшего образования к китайским стратегическим целям и актуальным потребностям рынка труда.

chinese-dragon-700.jpg

Unsplash - Rod Ramsell
Китай отменяет 12 тысяч университетских специальностей старой экономики в пользу ИИ

Согласно данным Министерства образования Китайской Народной Республики (КНР), в период с 2021 по 2025 г. в Китае было отменено или приостановлено 12 200 программ бакалавриата. Одновременно было открыто около 10 200 новых направлений подготовки. Таким образом, реформа затронула более 30% всех университетских программ в Китае.

Наибольшее сокращение коснулось программ в области гуманитарных наук, искусства, иностранных языков и менеджмента. Эти направления все чаще признаются переполненными и недостаточно востребованными на рынке труда, который стремительно трансформируется под влиянием ИИ и автоматизации.

Высокая конкуренция

Дополнительным фактором, стимулирующим реформу, стала высокая конкуренция среди выпускников. Уровень безработицы среди молодежи в Китае превышает 16%, что создает значительное давление на систему высшего образования.

Вместо закрытых направлений университеты активно вводят новые технологические специальности, ориентированные на приоритетные отрасли будущего, которые продвигает Пекин в рамках стратегии развития высоких технологий. В частности, девять китайских вузов уже запустили программы по «воплощенному интеллекту» — направлению, которое занимается интеграцией ИИ в реальные производственные и инженерные системы.

Рост безработицы

В 2024 г крупнейшая китайская платформа по поиску работы Zhaopin без объяснений прекратила публиковать данные о зарплатах, которые собирала более 10 лет, это усложняет понимание ситуации на рынке труда на фоне роста безработицы и давления со стороны пошлин США. Другие источники альтернативной статистики также исчезают — Китайский институт занятости не публикует отчёты с 2022 г.

<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

1 января 2025 г. правительство Китая впервые за более чем 40 лет официально повысило пенсионный возраст в стране до 63 лет.

В марте 2026 г. безработица в Китае среди людей 25-29 лет выросла до 7,7% — максимума с момента выделения этой группы в отдельную категорию. Общий же уровень безработицы достиг 5,4%, а среди молодежи — 16,9%. Одновременно фиксируется замедление роста зарплат и увеличение безработицы почти во всех секторах. Давление усиливают сбои в мировой торговле и автоматизация. Слабый рынок труда сдерживает потребление и усиливает склонность к сбережениям.

Китайская экономика

По абсолютным показателям Китай сохраняет позиции второй (после США) экономики в мире. По итогам 2024 г. валовый внутренний продукт (ВВП) составил $18,4 трлн, прирост достиг +5% в годовом выражении. ВВП на душу населения — $13,1 тыс. (+5,1%).

Внешнеторговый оборот Китая в 2024 г. составил 6,16 трлн долл. (+3,8%), в том числе экспорт — $3,58 трлн (+5,9%), импорт — $2,59 трлн (+1,1%). Положительный баланс торгового сальдо Китая — 992,2 млрд (+20,5%). Объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в континентальной части Китая составил $112,75 млрд (-27,1%).

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности

До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться.

Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого

Разработчики моментального определения профпригодности россиян по лицу выходят на государственный уровень

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще