Минус переводчики, менеджеры и искусствоведы. Китай отменяет 12 тысяч университетских специальностей, которые заменит ИИ

Китайские университеты начали активно пересматривать свои учебные программы, речь идет о полном отказе от ряда традиционных направлений, особенно в сфере искусства и гуманитарных дисциплин. Власти в Китае ликвидируют тысячи традиционных программ, вводя новые направления, связанные с искусственным интеллектом, в ответ на требования рынка и рост безработицы среди молодежи.

Реформа образования

В китайских вузах массово пропадают специальности: они уже устарели из-за технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет South China Morning Post (SCMP). Уже сократили примерно 30% специальностей, чаще всего — искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент.

В июне 2026 г. китайские университеты приступили к масштабной реформе образовательных программ, в ходе которой будут закрыты тысячи устаревших направлений подготовки. Изменения обусловлены быстрым развитием ИИ-технологий технологической трансформацией экономики, а сама реформа направлена на более тесную привязку высшего образования к китайским стратегическим целям и актуальным потребностям рынка труда.

Unsplash - Rod Ramsell Китай отменяет 12 тысяч университетских специальностей старой экономики в пользу ИИ

Согласно данным Министерства образования Китайской Народной Республики (КНР), в период с 2021 по 2025 г. в Китае было отменено или приостановлено 12 200 программ бакалавриата. Одновременно было открыто около 10 200 новых направлений подготовки. Таким образом, реформа затронула более 30% всех университетских программ в Китае.

Наибольшее сокращение коснулось программ в области гуманитарных наук, искусства, иностранных языков и менеджмента. Эти направления все чаще признаются переполненными и недостаточно востребованными на рынке труда, который стремительно трансформируется под влиянием ИИ и автоматизации.

Высокая конкуренция

Дополнительным фактором, стимулирующим реформу, стала высокая конкуренция среди выпускников. Уровень безработицы среди молодежи в Китае превышает 16%, что создает значительное давление на систему высшего образования.

Вместо закрытых направлений университеты активно вводят новые технологические специальности, ориентированные на приоритетные отрасли будущего, которые продвигает Пекин в рамках стратегии развития высоких технологий. В частности, девять китайских вузов уже запустили программы по «воплощенному интеллекту» — направлению, которое занимается интеграцией ИИ в реальные производственные и инженерные системы.

Рост безработицы

В 2024 г крупнейшая китайская платформа по поиску работы Zhaopin без объяснений прекратила публиковать данные о зарплатах, которые собирала более 10 лет, это усложняет понимание ситуации на рынке труда на фоне роста безработицы и давления со стороны пошлин США. Другие источники альтернативной статистики также исчезают — Китайский институт занятости не публикует отчёты с 2022 г.

1 января 2025 г. правительство Китая впервые за более чем 40 лет официально повысило пенсионный возраст в стране до 63 лет.

В марте 2026 г. безработица в Китае среди людей 25-29 лет выросла до 7,7% — максимума с момента выделения этой группы в отдельную категорию. Общий же уровень безработицы достиг 5,4%, а среди молодежи — 16,9%. Одновременно фиксируется замедление роста зарплат и увеличение безработицы почти во всех секторах. Давление усиливают сбои в мировой торговле и автоматизация. Слабый рынок труда сдерживает потребление и усиливает склонность к сбережениям.

Китайская экономика

По абсолютным показателям Китай сохраняет позиции второй (после США) экономики в мире. По итогам 2024 г. валовый внутренний продукт (ВВП) составил $18,4 трлн, прирост достиг +5% в годовом выражении. ВВП на душу населения — $13,1 тыс. (+5,1%).

Внешнеторговый оборот Китая в 2024 г. составил 6,16 трлн долл. (+3,8%), в том числе экспорт — $3,58 трлн (+5,9%), импорт — $2,59 трлн (+1,1%). Положительный баланс торгового сальдо Китая — 992,2 млрд (+20,5%). Объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в континентальной части Китая составил $112,75 млрд (-27,1%).