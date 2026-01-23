Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

Спутники Starlink за 2025 г. почти 150 тыс. раз уклонились от других аппаратов и космического мусора, это расходует топливо и сокращает срок службы спутников. Больше всего маневров совершается из-за китайских космических аппаратов. Ситуация осложняется ростом числа орбитальных аппаратов и космического мусора, а также активным развертыванием конкурирующих спутниковых мегасозвездий.

Срок службы сокращен

Аппараты системы Starlink за 2025 г. вынуждено совершили около 150 тыс. уклонений от китайских спутников и космического мусора, пишет South China Morning Post (SCMP). Это истощает их ресурс, говорится в отчете руководства SpaceX, поданном в Федеральную комиссию по связи (FCC) в январе 2026 г.

Согласно документу, в период с 1 июня по 30 ноября 2025 г. спутники Starlink совершили 148 696 маневров в космосе по предотвращению столкновений. Значительная часть из них была связана с объектами китайского происхождения, следует из отчета. Крупнейшим источником угрозы SpaceX называет китайский экспериментальный спутник Honghu-2, принадлежащий компании Hongqing Technology, он был выведен на орбиту в декабре 2023 г. с помощью ракеты Zhuque-2 Y-3 компании LandSpace. На одного Honghu-2 пришлось более 1143 маневра уклонения.

Согласно представленным в документе данным, среди 20 объектов на околоземной орбите, представляющих наибольшую угрозу для функционирования спутниковой группировки Starlink и потребовавших наибольшего количества маневров уклонения, семь объектов связаны с Китайской Народной Республикой (КНР). На указанные семь объектов пришлось в совокупности 3732 зарегистрированных маневра изменения орбиты спутниками Starlink с целью предотвращения столкновений. Данная статистика подчеркивает значительную долю (35%) китайских космических объектов в общем объеме наиболее критичных орбитальных рисков для низкоорбитальной мега-констелляции SpaceX.

Wikipedia 60 спутников Starlink, сложенных вместе перед запуском 24 мая 2019 г.

В SpaceX отмечают, что подобные маневры расходуют топливо и сокращают срок службы спутников Starlink. Ситуация осложняется ростом числа орбитальных аппаратов и космического мусора, а также активным развертыванием конкурирующих спутниковых мегасозвездий т.е. огромные группировки из тысяч искусственных спутников на низкой околоземной орбите, о чем информировал своих читателей CNews.

В космосе по состоянию на конец 2025 г. находились более 10 тыс. спутников Starlink. SpaceX запускает аппараты партиями в десятки штук. Всего компания планирует развернуть около 12 тыс. спутников с возможным последующим увеличением до 42 тыс. аппаратов.

Угроза безопасности для космических аппаратов

В декабре 2025 г. Cnews писал об орбитальном бое спутников США и Китая. На фоне растущей технологической конкуренции между странами усиливается и напряженность в космосе и взаимные орбитальные маневры спутников стали очень распространенными. По словам военных аналитиков, большинство боев в космосе представляет собой обычный шпионаж.

Midjourney Военные спутники США и Китая начали орбитальные бои

Заместитель главы Командования космических операций США Майкл Гетлейн (Michael Getlein) до этого объявлял, что китайские спутники отработали боевые маневры на околоземной орбите. Разрыв в космических возможностях между США и их ближайшими конкурентами в космосе сокращается, отметил Гетлейн.

Протест против милитаризации

Инициатива по неразмещению первыми оружия в космосе была выдвинута Россией в октябре 2004 г. В 2026 г. российская сторона в желании милитаризировать космическое пространство обвиняет Запад. В «Роскосмосе» считают, что космос необходимо сохранить свободным от оружия и конфликтов.

«Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий. Необходимо сохранить космос свободным от оружия и конфликтов», — сказал заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.

В апреле 2024 г. Москва наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) о неразмещении ядерного оружия в космосе. Авторы документа отказались включать в него предложенную Россией и Китаем поправку. Она заключалась в запрете на использование любого оружия в космосе.