В Китае программист работал за семерых и умер от остановки сердца. Работодатель требовал соблюдения дедлайнов даже в больнице

Программист в Китае на протяжении длительного времени работал с переработками, скончался от остановки сердца. Компания обязала его выполнять задачи семерых сотрудников, а длительность его смены достигала 16 часов. Помимо задач программирования, он отвечал за управление и послепродажное обслуживание клиентов, из-за чего поздно возвращался домой.

Трудовая эксплуатация

В Китае скончался программист Гао Гуанхуэй (Gao Guanghui) в возрасте 32 лет, пишет Asiaone. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная крайним переутомлением. Даже в момент, когда мужчине было плохо, его добавили в новый рабочий чат с просьбами заняться рабочими вопросами.

После повышения до начальника отдела Гао Гуанхуэй работал по 16 часов в сутки и выполнял задачи за нескольких сотрудников. Его зарплата составляла около 200 тыс. руб. в месяц. 29 ноября 2025 г. во время удаленной работы программист потерял сознание и вскоре умер в больнице.

По информации Asiaone, трагическая ситуация высветила непродуманную политику компании. Даже когда Гао лежал в больнице, его добавили в новый рабочий чат и требовали выполнить срочные задачи. Через восемь часов после смерти программиста коллега отправил ему сообщение с напоминанием о дедлайне. Семья погибшего также возмущена тем, что после смерти Гао компания прислала им коробку с небрежно упакованными личными вещами, при этом часть вещей, по словам вдовы, была утилизирована без объяснений.

Unsplash - H&CO В Китае программист работал за семерых и умер от остановки сердца, даже во время госпитализации работодатель требовал соблюдения дедлайнов

В январе 2026 г. родственники погибшего требуют компенсации, утверждая, что причиной смерти стали профессиональное выгорание и чрезмерные нагрузки. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего и заявлений о переработках.

Системная проблема

Летом 2025 г. китайская компания Yisai, которая специализируется на производстве и продаже спортивных товаров, привлекла к себе внимание профессионального сообщества. Руководство компании разослало работникам письмо, в котором похвалило их за неоплачиваемую сверхурочную работу, назвав ее примером, достойным подражания.

По информации South China Morning Post (SCMP), руководство компании Yisai также обнародовало список из 15 сотрудников, которые работали сверхурочно больше всех. Перечень возглавил сотрудник, накопивший почти 160 (159,96) часов переработки за месяц при среднем окончании рабочего дня в 23:12. замыкает список сотрудник с 68 часами сверхурочной работы, который покидал рабочее место в среднем в 19:56. Всего штате Yisai числится около сотни человек, стандартный рабочий день длится с 8:30 до 17:30.

Согласно заявлению одного из управляющих, сотрудники не обязаны задерживаться на работе. Переработки поощряются устной похвалой без финансовой компенсации. Премии полагаются, только если сотрудник выполнял дополнительные задачи, поставленные начальством.

Письмо вызвало активную дискуссию в китайских социальных сетях. Очень многих пользователей возмутили такие условия: «Не понимаю, как они выдерживали, работая столько часов ежедневно», — поделился один из обсуждающих. Другой добавил: «Жизнь тяжела. Если ты не хочешь работать сверхурочно, тебя тут же заменит другой, кто захочет от безысходности. Такова текущая ситуация на рынке труда в Китае».

Трудовая культура в Китае

Рабочая неделя в Китае во многом отражает стремление к продуктивности и трудовой дисциплине, присущей китайцам. В отличие от Европы, где большинство людей трудится 35-40 часов в неделю, в Китае эта цифра может быть выше. Основное количество работников в стране трудится с понедельника по пятницу, однако это не всегда означает стандартные 40 часов.

Freepik - Freepik Трудовая культура в Китае

Но сверхурочная работа в Китае — это норма. Особенно это касается высоких технологий, финансов, стартапов и производства. В Китае практика продолжительной работы после официального окончания рабочего дня является широко распространенной и глубоко укоренившейся нормой трудовой культуры, особенно в крупных городах.

В мегаполисах, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, уход с рабочего места ровно в 18:00 встречается относительно редко. Данная тенденция наиболее выражена среди сотрудников: крупных международных корпораций, работающих на территории Китая; быстрорастущих технологических и ИТ-компаний; фрилансеров и представителей малого бизнеса, самостоятельно организующих свой график.

Во многих китайских компаниях (как государственных, так и частных) привлечение сотрудников к сверхурочной работе без дополнительной оплаты или с формальной компенсацией в виде отгулов остается стандартной практикой. Сверхурочная занятость часто рассматривается руководством как проявление лояльности, ответственности и приверженности корпоративным целям, что способствует ее институционализации в повседневной трудовой рутине значительной части офисных работников в крупных городах страны.

С учетом высококонкурентного рынка труда и стремления к успеху компании не боятся устанавливать длинные рабочие часы для своих работников. Например, работник может начать свой день в 9:00, но завершить его в 21:00, что составляет уже 12 часов работы. Это становится еще более актуальным в международных компаниях, где важен быстрый результат и ответственность за достижения. Особенно это относится к компаниям, которые развиваются в области ИТ или стартапов. Руководители многих ИТ-компаний разрешают сотрудникам работать удаленно и самим выбирать время начала и завершения рабочего дня. Люди экономят время на дорогу. Тем не менее, даже с гибким графиком работа в Китае часто заканчивается поздно вечером, а рабочие недели часто растягиваются до 50 и более часов.