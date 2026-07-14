Разделы

Электроника
|

Китай запускает производство чипов по норме 5 нм без EUV-машин

Амбициозные китайский стартап планирует освоить производство чипов по норме 5 нм на базе 2D-материалов к 2029 г. Недоступные из-за экспортных ограничений США EUV-литографы для этого не потребуются.

Амбициозный проект

Китайский технологический стартап Yuanjiwei запустит производство интегральных микросхем в соответствии с самостоятельно разработанным технологическим процессом, эквивалентным 5 нм. При этом для выпуска чипов по этой технологии не потребуются дорогостоящие и к тому же дефицитные литографические EUV-машины, пишет South China Morning Post (SCMP).

На сегодняшний день Yuanjiwei реализуется пилотный проект, в рамках которого запущена экспериментальная линия по обработке 200-миллиметровых (8-дюймовых) пластин для получения 2D-полупроводников, в которых не используется кремний. К концу 2026 г. планируется освоить техпроцесс 90-нанометрового класса, в 2027 г. – 28-нанометрового, а к 2029 г. – желанные 5 нм.

Издание Ithome отмечает, что у Yuanjiwei готов фирменный набор инструментов проектирования (PDK; Process Design Kit) версии 0.1, «заточенный» под разработку микросхем по норме 500 нм. Кроме того, компания уже предоставляет услуги «штамповки» чипов соответствующего класса на основе дизайна, предоставленного клиентом, на пластинах размером 200 нм.

kr750.jpg

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика»
Китай меняет подход к производству микросхем

Как отмечает SCPM, событие знаменует важный этап в развитии китайских технологий изготовления 2D-полупроводников: полученные наработки покинули пределы исследовательских лабораторий и в недалеком будущем смогут применятьсяна практике в промышленных масштабах.

Передовой 2D-дизайн

Двумерный дизайн чипа потенциально имеет ряд преимуществ над традиционными трехмерными кремниевыми «собратьями». Применение так называемых 2D-материалов (толщиной всего в несколько атомов) при изготовлении микросхемы позволяет продолжать и дальше уменьшать размер транзисторов, не прибегая к разработке сложных архитектур, тем самым добиваясь общей производительности чипа.

Еще одно преимущество, которое отмечает SCMP, паразитные токи, возникновение которых характерно для полупроводниковых материалов, в 2D-полупроводниках гораздо слабее, что позволяет значительно снизить уровень энергопотребления и тепловыделения чипа. Использования технологий вертикальной интеграции отдельных кристаллов при изготовлении чипа пами, вероятно, позволит увеличить суммарную емкость запоминающего устройства.

Однако по сообщению STAR Market Daily, Yuanjiwei не намерена полностью отказываться от кремния в пользу 2D-материалов. Вместо этого компания будет развивать технологии упаковки, позволяющие соединять 3D- и 2D-компоненты одном корпусе, в частности, совершенствовать методы прямой межкомпонентной сварки (hybrid-bonding).

Сферы применения

Как отмечает STAR Market Daily, технологии Yuanjiwei найдут применение в устройствах для высокопроизводительных вычислений и edge-девайсах. В сочетании с методами трехмерной интеграции компонентов технология позволяет постепенно наращивать объем запоминающих устройств на основе DRAM-памяти, которая превратилась в дефицитный товар.

2D-материалы (технология UT-SOI) хорошо подходят для изготовления аналоговых радиочастотных модулей, систем связи с защитой от радиации и интерфейсов «мозг-компьютер».

Разрабатываемая Yuanjiwei платформа, как ожидается, позволить вести разработку и налаживать производство компонентов в сфере оптоэлектроники и квантовых вычислений, отмечает TrendForce.

Под давлением экспортных ограничений США

ASML – ведущий мировой производитель литографических систем, машин, выполняющих решающий этап в процессе создания полупроводников. Нидерландская компания фактически является монополистом на рынке передовых EUV-систем (литография в жестком ультрафиолете).

Вашингтон всячески препятствует осуществлению поставок таких машин в КНР. Поднебесная с переменным успехом пытается импортозамещаться на этом направлении.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

В марте 2025 г. Wccftech сообщило о том, что до конца года на одном из заводов Huawei начнется тестирование EUV-литографа местного производства. Однако к марту 2026 г. EUV-литограф сопоставимого по качеству с продукцией ASML, китайским компания, вероятно, создать так и не удалось.

В июне 2026 г. издание Tom’s Hardware писало о том, что китайский стартап Prinano научился выпускать фотонные чипы без использования УФ-литографа.

Ведутся работы по созданию современных литографических машин и в соседней Японии. К примеру, в конце 2023 г. CNews писал о том, что у Canon готов кратно более дешевый в сравнении с оборудованием ASML сходного назначения сканер FPA-1200NZ2C, в котором используется технология «нанопечатной литографии» (NIL).

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Создан первый в мире квантовый тепловой двигатель на основе сверхпроводников

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения

Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще